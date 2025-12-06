El presidente José Jerí negó haber infringido el principio de neutralidad electoral luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro iniciara un proceso en su contra por expresiones emitidas durante una entrevista televisiva.

Desde la Dirección de Aviación Policial, el jefe de Estado señaló que ya presentó sus descargos de manera documentada.

“Yo seguiré haciendo mis descargos correspondientes, ha sido en el contexto de una entrevista, no ha sido declaración de parte ni yo lo había fomentado como tal, ha sido una respuesta ante una pregunta que me hicieron”, afirmó.

Jerí expresó además que espera una evaluación más precisa del caso en la última instancia.

“Finalmente tiene que haber criterios objetivos (...) que yo entiendo con un sentido mucho más amplio, mucho más holístico, mucho más constitucional, y también proporcionales que aplicarán una medida adecuada. En lo particular, considero que no he vulnerado un principio de neutralidad y espero que el jurado en la última instancia a nivel del pleno corrija algunos excesos que pueda haber en primera instancia de los jurados especiales”, sostuvo este sábado.

El procedimiento se inició luego de que el mandatario participara en el programa El Valor de la Verdad el pasado domingo 23 de noviembre. Según el documento del JEE, sus declaraciones podrían haber favorecido al Partido Democrático Somos Perú, al que se encuentra afiliado, y afectar la intención de voto de terceros.

El JEE propuso que el informe sea elevado al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 “a fin de que proceda conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente”.