El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó la segunda ronda de reuniones de coordinación con organizaciones políticas habilitadas para las Elecciones Generales 2026, con el objetivo de avanzar en la elaboración del Pacto Ético Electoral (PEE).

En este encuentro participaron funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como Luis Camino, de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, y Briseida Rodríguez, coordinadora de la franja electoral, así como Manuel Chuquillanqui, subdirector de Procedimiento Electoral y Georreferenciación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La presencia de ONPE y Reniec permitió resolver consultas específicas sobre financiamiento de campañas, uso de tecnología electoral y verificación de datos de candidatos.

Durante la jornada, los partidos manifestaron su conformidad con los avances y ratificaron su disposición a suscribir el PEE.

Entre las organizaciones políticas que participaron estuvieron Alianza para el Progreso, Avanza País, FREPAP, Juntos por el Perú, Partido Aprista Peruano, Partido Buen Gobierno, Partido Democrático Verde, Partido Democrático Federal, Partido Democrático Somos Perú, Partido Morado, Partido País para Todos, Integridad Democrática, Perú Acción, Perú Primero, Primero La Gente, Progresemos, Salvemos al Perú y Alianza Electoral Venceremos.

El JNE indicó que el Pacto Ético Electoral, promovido desde 2005, cobra especial relevancia en el contexto actual, marcado por una participación histórica de partidos, alta polarización y la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

El organismo seguirá convocando reuniones en las próximas semanas para finalizar de manera conjunta el Pacto Ético Electoral, que pronto será suscrito por los partidos participantes.