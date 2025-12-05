El periodista Phillip Butters presentó su renuncia irrevocable al partido Avanza País – Partido de Integración Social. La decisión fue comunicada a través de una carta notarial fechada el 5 de diciembre y dirigida a Aldo Fabrizio Borrero Rojas, presidente de la agrupación.

En el documento, Butters informó su alejamiento definitivo de la militancia y solicitó que se gestione ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) la formalización de su decisión. Con esta renuncia, el también comunicador declina su aspiración presidencial prevista para el proceso electoral del 2026.

Phillip Butters renuncia a #AvanzaPaís, con lo cual declina a su candidatura presidencial. Esto ocurre después de la entrevista del presidente del partido, Aldo Borrero, en @elcomercio_peru. https://t.co/YjTPpZkFqK — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) December 5, 2025

Butters agradeció la invitación que recibió para integrar el partido, pero precisó que su salida responde a razones políticas y personales. Añadió que busca “recuperar” su independencia con el fin de continuar con sus labores profesionales.

La renuncia de Phillip Butters se produce poco después de que el presidente de Avanza País, Aldo Borrero, declarara a El Comercio que el comunicador “a veces, está más preocupado por su negocio que por su devenir político”.

En esa misma entrevista, Borrero señaló que Butters debía resolver “algunos problemas personales de su empresa”, entre ellos una falta de financiamiento, y que aún evaluaba si finalmente participaría o no como candidato presidencial.

Añadió que, de no postular, el partido cuenta con reemplazantes en la fórmula, como Adriana Tudela, el general José Williams, Luis Flores y Nilda Suca.