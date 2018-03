Durante el interrogatorio que el fiscal José Domingo Pérez le realizó a fines de febrero al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, este contó detalles de los presuntos aportes que hizo a las campañas de diferentes candidatos a la Presidencia en las campañas del 2006 y 2011.

Según el audio de la diligencia, al que El Comercio tuvo acceso, Barata narra cómo entregó dinero a la campaña del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el 2011 a través de la ahora embajadora del Perú en Londres, Susana de la Puente. Tanto el mandatario como la empresaria han negado lo dicho por el brasileño.

"[Jorge Barata] no ha ofrecido ninguna prueba. Nosotros no hemos recibido nada del señor Barata y se investigará todo para demostrar que no hay tal aporte", indicó Kuczynski un día después de la declaración del ex jefe de Odebrecht en el Perú.

Por medio de un comunicado, De la Puente dijo que si bien no acostumbra a opinar sobre trascendidos, “habiendo tomado conocimiento que el señor Jorge Barata habría manifestado que me entregó 300 mil dólares para la campaña de la Alianza por el Gran Cambio, desmiento categóricamente esta afirmación”.

A continuación la traducción:

[José Domingo Pérez] Vamos a regresar a la campaña del 2011. Mi pregunta va: ¿en dicha campaña Ud. hace referencia a Alejando Toledo?

[Jorge Barata] Sí.

[José Domingo Pérez] Además de lo que Ud. ha señalado de los US$700 mil entregados a Avi Dan On, quisiera preguntarle si estos son pagos contabilizados o no contabilizados.

[Jorge Barata] No contabilizados.

[José Domingo Pérez] Para agilizar este tema le pregunto, ¿siguió usted la misma modalidad que ha descrito respeto al aporte o aportes realizados para el partido Fuerza 2011?

[Jorge Barata] Exactamente.

[José Domingo Pérez] ¿Puede usted ubicarnos en qué momento es que se dio este aporte?

[Jorge Barata] Debe haber sido al comienzo, al comienzo de la campaña, de la primera vuelta. Yo diría que junio, julio por ahí. Debe haber sido el primer aporte que hemos dado.

[José Domingo Pérez] ¿Alejandro Toledo Manrique tenía conocimiento de este aporte?

[Jorge Barata] Seguramente sí.

[José Domingo Pérez] Tomando en referencia el primer aporte que ha reconocido realizó a Fuerza 2011, ¿este aporte a Alejandro Toledo se dio antes o después?

[Jorge Barata] Debe haberse dado antes.

[José Domingo Pérez] Respecto a Pedro Pablo Kuczynski, si me confirma o me corrige, ¿el aporte que Ud. señaló es de US$300 mil?

[Jorge Barata] Sí.

[José Domingo Pérez] Teniendo en cuenta la modalidad antes descrita para el aporte a Fuerza 2011, ¿el que corresponde a este partido de Pedro Pablo Kuczynski siguió esta misma modalidad?

[Jorge Barata] Exactamente la misma modalidad.

[José Domingo Pérez] ¿Los US$300 mil correspondían a pagos contabilizados o no contabilizados?

[Jorge Barata] No contabilizados.

[José Domingo Pérez] ¿Pedro Pablo Kuczynski tenía conocimiento de este aporte?

[Jorge Barata] Supongo que sí. Nunca me agradeció, nunca hablamos directamente sobre eso, pero supongo que sí.

[José Domingo Pérez] Atendiendo a las relaciones que Ud. había sostenido como representante de la empresa Odebrecht, con Alejandro Toledo como presidente del gobierno del Perú y Pedro Pablo Kuczynski, ministro en diversas carteras en el gobierno de Alejandro Toledo. Señale por qué decide realizar estos aportes.

[Jorge Barata] En el caso de Alejandro Toledo, porque hemos sido buscados por el señor Avi Dan On, pidiendo un apoyo. Además, al inicio de la campaña el señor Toledo tenía una expectativa grande ser presidente de la República. Eso cayó rápidamente con uno o dos meses, no recuerdo exactamente. Pero nuestro compromiso fue hecho, fue cumplido: U$700 mil.

Y con relación al señor Kuczynski, porque fuimos buscados por la señora Susana de la Puente pidiendo ese apoyo. También entendíamos que era una persona que tenía chances de ser presidente. Entonces, decidimos apoyarlo también.

[José Domingo Pérez] Atendiendo a que es un hecho de conocimiento público que se han empleado empresas ‘offshore’ para pagos. En la presente indagación le pregunto si se ha empleado en el caso de Alejandro Toledo alguna empresa ‘offshore’ para el pago o la entrega de esos US$700 mil.

[Jorge Barata] No, se pagó en efectivo en el Perú.

[José Domingo Pérez] Para ya ir cerrando nuestra participación, me gustaría que precise circunstancias respecto a estas contribuciones, tanto de Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo que permitan una diferencia respecto a la contribución que se realizó al partido de Keiko Fujimori.

[Jorge Barata] Con el señor Alejandro Toledo habíamos tenido una historia completamente diferente que la historia con el señor Kuczynski en la época que él era gobierno. Y eso es parte de los relatos que Ud. debe conocer que son parte del relato de la Interoceánica.

El señor Alejandro Toledo tenía una capacidad de imposición mucho mayor que la del señor Kuczynski, principalmente porque en el caso de la Interoceánica yo había acordado un pago con él.

El señor Toledo tenía más poder de influenciar y tenía una posición más firme en la forma de… pedía contribuciones de campaña a través de su emisario, que era Avi Dan On. Diferente de la capacidad argumentativa que tenía el señor Pedro Pablo Kuczynski y la señora Susana [de la Puente].

[José Domingo Pérez] ¿En qué lugares puede usted identificar que se realizaron estas entregas?

[Jorge Barata] La entrega del señor Avi Dan On fue en su departamento, tiene un departamento en San Isidro. Puedo identificar la dirección, no recuerdo exactamente, pero más o menos sé dónde es. Y en el caso de la señora Susana [de la Puente] fue en mi oficina.