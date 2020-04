La escabrosa ruta de Ramos Heredia para ser fiscal de la Nación

RODRIGO CRUZ ARANA (@rcruza)

1. La junta de fiscales supremos necesitaba a tres En setiembre del 2010, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó a un concurso a fin de cubrir tres plazas de fiscales supremos. En ese entonces, los magistrados que tenían ese cargo eran: Gladys Echaíz, Pablo Sánchez y José Antonio Peláez. Faltaban tres. 2. El primer filtro. Ramos es uno de los finalistas Luego de una primera evaluación, el CNM informó que los finalistas del concurso, por orden de mérito, eran: César Hinostroza, Carlos Ramos Heredia, Mateo Castañeda, Pedro Angulo y Pedro Chávarry. 3. Nombran solo a dos fiscales supremos El colegiado, en ese entonces presidido por Edmundo Peláez Bardales, hermano del fiscal de la Nación, nombró en enero del 2011 a Carlos Ramos Heredia y a Pedro Chávarry fiscales supremos. Este último ocupó el último lugar en el cuadro de méritos. Hinostroza y Castañeda fueron descartados porque en ese entonces eran cuestionados por la prensa. El CNM no tomó en cuenta que contra Ramos Heredia también había críticas por el Caso Utopía. La tercera plaza quedó vacante. 4. Peláez es fiscal de la Nación con los votos de Ramos y Chávarry Con la designación de los dos fiscales supremos, la junta ahora tenía cinco magistrados. En abril del 2011, José Peláez es elegido titular del Ministerio Público con los votos de Ramos y Chávarry. Fuentes fiscales afirman que hubo un pacto entre los tres: asegurar el nombramiento de Peláez y que Ramos lo sucedería en el 2014. 5. Primera sentencia del Tribunal Constitucional Mateo Castañeda y César Hinostroza presentaron un recurso de agravio ante el Poder Judicial, tras considerar que fueron descartados del concurso de forma arbitraria. El recurso llegó hasta el Tribunal Constitucional y este le ordenó al CNM, en enero del 2012, que vote de nuevo por ambos postulantes a fiscal supremo, ya que todavía había una plaza. 6. El CNM descarta de nuevo a Hinostroza y Castañeda El 29 de noviembre del 2012, el CNM, acatando el fallo del TC, decidió someter a votación el nombramiento de Castañeda e Hinostroza, pero decidieron no elegirlos por los cuestionamientos mediáticos que había contra ellos. En el caso de Castañeda fue por estar, supuestamente, vinculado al proceso de BTR. Este último, en enero del 2013, apeló ante el TC.

7. CNM convoca a concurso para cubrir plaza restante Pese a que el tema estaba en litigio en el tribunal, el CNM convocó en mayo del 2013 a concurso público para cubrir la plaza de fiscal supremo. Esta vez participaron las fiscales Zoraida Ávalos y Nora Miraval, quienes quedaron en primer y segundo lugar en la evaluación curricular. Empero, sus calificaciones no alcanzaron el mínimo requerido (66,66 puntos). Tuvieron que presentar un recurso de reconsideración. 8. Segunda sentencia del Tribunal Constitucional El 9 de setiembre del 2013, el TC, debido a que la no designación de Castañeda e Hinostroza no estaba sustentada con argumentos sólidos, ordena al CNM que elijan entre los dos postulantes al nuevo fiscal supremo. 9. El CNM desacata orden del Poder Judicial Ante el fallo del TC, el CNM suspende el concurso ese mismo mes. Sin embargo, lo reactiva el 17 de octubre. Ante ello, Castañeda pide al Poder Judicial que suspenda ese proceso. El 17 de diciembre, el juez Hugo Velásquez le da la razón y ordena interrumpir el concurso. El CNM hace caso omiso a la sentencia y al día siguiente entrevistan a Ávalos y la nombran fiscal suprema. Nora Miraval es declarada fiscal “en reserva”. 10. Piden que el TC declare nula la designación de Ávalos y de Miraval. Debido a que el CNM no eligió entre Hinostroza y Castañeda para cubrir la plaza, y que, por el contrario, nombró a Ávalos fiscal suprema, en enero de este año Castañeda pidió al TC que declare nula esa elección. 11. Miraval entra tras la salida de Echaíz. Inmediatamente después de que la entonces fiscal suprema Gladys Echaíz presentara su renuncia al Ministerio Público en enero, Nora Miraval asumió como flamante fiscal suprema.

12. Ramos es el nuevo fiscal de la Nación El plan del 2011 (punto 4) se consumó el 9 de abril. Con los votos de las magistradas Miraval, Ávalos y de Peláez Bardales, se nombra a Ramos Heredia nuevo fiscal de la Nación. Fuentes fiscales afirman que ese fue el móvil desde el principio: asegurar de todos los modos posibles la elección del polémico magistrado. En el camino se pasaron por alto la sentencia del TC y la orden del Poder Judicial de suspender el concurso público.

13. El TC podría declarar nulo el nombramiento A la fecha, el máximo tribunal constitucional no se pronuncia sobre la apelación que presentó Castañeda a comienzos de año, quien también, el 11 de marzo, amplió su denuncia para que se declare nula la designación de la fiscal suprema Nora Miraval. Este colegiado, como lo ha venido haciendo en dos sentencias continuas, podría dar la razón al ex postulante, y con ello declarar nulo todo lo actuado en el CNM desde el 18 de diciembre del 2013 con respecto a este polémico nombramiento. Eso traería como consecuencia que la elección del nuevo fiscal de la Nación sea declarada ilegítima.