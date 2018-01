Kenji Fujimori: “Me voy a atrincherar en la casa”

Kenji Fujimori no irá a las citaciones del comité disciplinario de Fuerza Popular (FP), pero promete aceptar lo que este resuelva. No quiere irse ni quiere que lo boten, pero sigue al mando de la rebelión de los ‘avengers’. Y carga el peso de una gracia y una desgracia presidencial, un indulto que ha dejado a su padre en una libertad nublada de polémicas y amenazas. El congresista Fujimori tiene muchas preguntas para hacerse a sí mismo y para respondernos.

— No asistirás a las citaciones pero acatarás lo que resuelvan. ¿Cómo resumes tu mensaje al partido?

Hay situaciones más importantes en el país: la reconstrucción, el friaje que se viene [en referencia a la ola de frío], ahí debe estar el trabajo, no en la política pequeña. Venga lo que venga, el pronunciamiento voy a acatarlo.

— ¿Habrá una ‘rekonciliación’?

¿Dentro de FP? Tiene que darse primero un proceso de reestructuración.

— Estás planteando un trabajo de bases que responden a tu liderazgo, ¿no es divisionismo?

FP lleva perdiendo dos elecciones. Lo lógico es que se dé una reingeniería. Este proceso pasa por dos personas que deben dar un paso al costado: Ana Vega y Pier Figari.

— ¿Tan importante son o es que los señalas porque por su perfil bajo no te pueden responder?

Si una selección sigue perdiendo, hay que cambiar al equipo. No están sus nombres en el papel, pero ahí están. Es peligroso, van a trabajar sin rendir cuentas.

— ¿Poderes invisibles?

Tiene que haber un replanteamiento de la estructura orgánica del partido. Hay que empoderar a las bases, tiene que retornar el voto universal. Un DNI, un voto.

— Para plantear eso hay que estar adentro, pero tú pasas de un proceso disciplinario a otro.

Lo normal es que existan dos alas, la conservadora y la más liberal, moderada. Eso no se tiene que ver como fraccionamiento o deslealtad. El principal insumo de un partido es el debate, la discrepancia.

— Ese es el documento [señalamos sus hojas de descargo ante FP].

Me están llevando a un nuevo proceso por expresar mis pensamientos en redes sociales. Ahora FP quiere controlar mi Twitter, mi Instagram. ¿Qué quieren? ¿Que les entregue mi clave? Esto no es Pyongyang.

— Mira que las dos Coreas van a ir juntas a un campeonato deportivo. ¿Es posible que tu hermana y tú se junten en una reunión en el partido y discutan?

Tarde o temprano tendrá que haber una conversación dentro del ámbito familiar, después en el político.

— ¿Eso involucra a tu padre?

Directamente con mi hermana. Creo que las diferencias que han ocurrido dentro del plano político se han llevado al plano familiar, deben ir por cuerdas separadas. Tarde o temprano me voy a sentar cara a cara con mi hermana, eso se verá con el tiempo.

— ¿Cuando se ven no conversan de estas cosas?

La última vez fue cuando vino el Papa a Palacio de Gobierno. Yo estaba en el estrado, vi que venía mi hermana y bajé a saludarla.

— ¿No hay mediadores? ¿Tu tío Santiago?

No, aquí no tienen que existir mediadores, simplemente una conversación de corazón y sincera.

— ¿No quieres formar otro partido, sino reestructurar FP?

Yo ayudé a crear FP, que inicialmente se llamaba Fuerza 2011. He recolectado 800 mil firmas.

— Y no quieres volver a pasar por eso.

Yo no voy a renunciar. Si me quieren tener al margen, me van a tener que expulsar, pero me voy a atrincherar dentro de la casa.

— Te consideras el ala moderada, pero hay ‘avengers’ conservadores. ¿Te acompañan en tu pensamiento pro unión civil?

He conversado con algunos de ellos, no comparten la misma visión que yo en temas como la unión civil. Pero los respeto, son votos de conciencia.

— Entonces, no tendrán identidad de ala liberal.

Lo que nos une es el trabajo en pro de la gobernabilidad. Por eso el día que se debatió la vacancia fue un voto por la gobernabilidad.

— ¿Y no una negociación para el indulto?

Rechazo tajantemente cualquier insinuación de toma y daca por el indulto. Si alguien ha negociado algo es FP: la cabeza del presidente en bandeja de plata.

— ¿Con quiénes?

Con las otras bancadas. Tumbarse al presidente y convocar nuevas elecciones.

— Luego del indulto, ¿el presidente los llamó para participar en el Gabinete?

Estoy eternamente agradecido con la decisión magnánima del presidente Kuczynski de otorgar el indulto a mi padre. Siempre he dicho que mi prioridad era luchar por la libertad del líder fundador Alberto Fujimori. Ahora, es trabajar en pro de la gobernabilidad. Si nos convoca para minimizar los impactos del friaje, estaremos ahí. A mí, personalmente, no me llamó.

— ¿A Jorge Morelli?

Tendrías que preguntarle.

— Han alquilado una casa costosa y sin embargo no hay pago de la reparación civil. ¿No han pensado que eso podría ser un gesto para legitimar el indulto?

Con respecto a la casa que tanto se ha cuestionado, es un grupo de amigos de mi padre que están apoyando y fue por un tema de seguridad. Así como hay gente que lo ama y lo adora, sabemos que también hay detractores. [La reparación] no es algo que compete a los amigos, eso ya lo va a manejar la defensa de mi padre, el doctor Miguel Pérez.

— El Poder Judicial va a revisar si hace caso al derecho de gracia.

Todos esos temas legales los ve el doctor Pérez. Gracias a Dios, no soy abogado.

— Te lo planteo como un tema político.

Ahora si tú me hablas de defensa política, por supuesto, como hijo voy a defender a mi padre. Desde hace 12 años que vengo luchando. En el proceso de recolección de firmas, el mensaje fue: “Un millón de firmas por la libertad del ‘Chino’”.

— Libertad amenazada por la forma polémica en que se dio el indulto.

¿Polémica? Acá no hay una fecha perfecta. Si lo daba el día X, Y o Z, siempre iba a ser polémico.

— ¿Qué mensaje das a esa ciudadanía que dice: “Indulto es un insulto”?

¿Qué hacer ahora? Mirar hacia el futuro. O seguimos atados con el pasado, con el odio, el resentimiento, o miramos hacia un país donde exista un clima verdadero de tolerancia. El sueño mío es diversificar las actividades económicas y esa diversificación tiene que ir hacia la industria forestal sostenible, trabajar en la siembra y cosecha de agua.

— ¿Qué pasa si te terminan expulsando a ti y a los ‘avengers’?

Fuera cual fuera el desenlace, eso no nos va a quitar nuestra capacidad de decir: “Hay que hacer esto”, no nos va a quitar nuestra libertad de expresión. Tengo una visión de país: impulsar la industria forestal sostenible, empoderar a las comunidades campesinas.

— Kenji, ministro de Agricultura. ¿Cómo suena?

A ver. Para hacer las cosas bien no tienes que ser ni presidente de la República ni formar parte del Gabinete. Ahorita mi trabajo es en pro de la gobernabilidad del Perú.

— ¿La salud de tu padre ha mejorado con la libertad?

La fibrilación auricular tiene que estar en constante chequeo y tratamiento, puede desencadenar un preinfarto, infarto o muerte súbita. Dios no quiera.

— Tiene un nuevo DNI, ¿no?

Como cualquier ciudadano que le corresponde tramitar sus documentos.

— ¿Podría ser el preámbulo de sacar un pasaporte y viajar?

No hay que entrar a ese terreno de especulaciones.

— Se descubrió un interesante movimiento de capitales en tu empresa Limasa, asociado a capitales en Japón. Eso nos llevó a la sospecha de que capitales de tu padre en Japón podrían explicar esa bonanza.

Para matar todo tipo de sospecha, mandé dos documentos: uno al fiscal para pedir que me ponga la fecha para dar mi testimonio y otro para que se levante mi inmunidad parlamentaria. Ya hay una investigación en curso y la próxima semana estoy yendo a la fiscalía a dar mi testimonio.

— ¿Sigues siendo socio de Limasa?

Nunca he negado que soy socio del almacén. Antes de ser congresista, dejé el cargo de director. Sankyo es una empresa japonesa que tiene operaciones a nivel mundial, ha entrado por primera vez a Sudamérica a hacer operaciones logísticas y todo eso lo tendré que explicar ante un fiscal la próxima semana.

— Votarán a favor del gobierno cuando sea el caso.

Trabajaremos ante los problemas del friaje, que va a ser opacado por la fiebre del Mundial. Si tengo que viajar a Puno o a las zonas afectadas por el friaje con gente del Ejecutivo, y si me invitan como agrónomo, estaré ahí.

— Hay fujimoristas que dicen: “Qué fácil es dividir a la bancada, no hacer ninguna ley y decir que se quieren cambiar las cosas”.

Lo que pasa es que en un partido se deben respetar las libertades. Te repito, yo no me voy a quedar callado, no me van a tapar la boca. Tampoco, tampoco. Esto no es Pyongyang.