Luciana León: “Alan García nos dijo que éramos autónomos”

Luciana León, congresista del Partido Aprista, revela detalles de la reunión que tuvo con Alan García días antes de votarse la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en el Congreso.

— Para el ex presidente Alan García, Jorge del Castillo y usted habrían incurrido en un grave desacato porque el partido había acordado apoyar la vacancia.

He preferido no oír ese tipo de observaciones. Tengo mi conciencia tranquila, siempre he actuado de acuerdo con mis principios. Estoy segura de que no me he salido ni un ápice de la conducta democrática y de tolerancia que siempre ha existido en el partido.

— ¿No hubo un acuerdo de la bancada para votar a favor de la vacancia de PPK?

Voy a hacer una infidencia. El domingo anterior a la [votación de] la vacancia, estuvimos el compañero Del Castillo y yo dialogando con el presidente García sobre el tema y le dijimos que estábamos frente a un apresuramiento de la vacancia. Nosotros teníamos la idea de que se debía tomar más tiempo para llamar la atención de otros congresistas que de repente estaban indecisos...

— ¿Y qué les dijo García?

A él no le pareció nada descabellado que evaluemos nosotros y veamos la posibilidad de tomar unos días más para que esto se pueda debatir más.

— ¿Les pidió votar a favor de la vacancia?

No. Ni a favor ni en contra. Él dijo: “Ustedes son autónomos e independientes, y ustedes vean cuál es la mejor decisión”.

— Sin embargo, en su último pronunciamiento García parece sugerirles que den un paso al costado.

Prefiero no hacer oído a eso, como ya he dicho. Lo que más deseo es que podamos superar este ‘impasse’ [en la bancada], que podamos dialogar. Pido que respeten nuestra postura. Tampoco se puede decir que nosotros hemos estados detrás de una vendetta. No lo voy a tolerar.

— ¿Seguirá votando de acuerdo con su conciencia cuando se dé el caso?

Así es. En once años de congresista, nunca tuve un voto distinto en la Célula Parlamentaria Aprista. Esta es la primera vez porque se trataba de poner por delante el país, defender la gobernabilidad y de no poner en zozobra el país.

