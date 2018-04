Araoz: “Los miembros de mi Gabinete no eran personas de escritorio” La ex jefa del Gabinete dijo que el actual primer ministro César Villanueva "de repente no tomó nota" de los viajes que hicieron en su gestión

Mercedes Araoz defendió a los ministros que formaron parte de su Gabinete y dijo que, si bien hacían un trabajo técnico, también estaban en el campo. (Foto: Archivo) EFE