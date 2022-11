El Poder Judicial admitió a trámite, en una sala constitucional, la acción de amparo que presentó un abogado con la firma del presidente de la República, Pedro Castillo, contra el Congreso de la República y que busca anular todos los procesos iniciados contra el mandatario.

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite este recurso presentado por el abogado Ananías Narro Culque y programó audiencia para evaluar el caso el día 6 de marzo del 2023 a las 9 a.m., la cual será de manera virtual.

Un mes atrás, a mediados de octubre, el Primer Juzgado Especializado en los Constitucional de Lima había rechazado esta acción de amparo por considerar que no era de su competencia.

Este documento pide que se suspenda el trámite de las acusaciones constitucionales presentadas contra el presidente Pedro Castillo en la subcomisión, así como la nulidad del tercer proceso de vacancia por incapacidad moral permanente que está todavía en plena recolección de firmas.

La acción finalmente plantea que se haga una exhortación para que el Poder Legislativo “se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional”.

El documento fue presentado ante el Poder Judicial un día después que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara formalmente una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Parlamento por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Cabe precisar que esta medida fue cuestionada por el abogado de Castillo Terrones, Benji Espinoza, quien dijo haberle expresado su malestar a su defendido por haber firmado la acción de amparo promovida por un abogado que no es parte de su defensa legal.

“El presidente me ha pedido disculpas, porque hubo una descoordinación. El señor [Ananías] Narro no es abogado del presidente, ha podido obtener la firma del jefe del Estado, pero eso no significa que forma parte del equipo”, indicó en declaraciones a RPP en octubre.