El Poder Judicial ordenó reponer a Daniel Soria como procurador general del Estado, tras haber evaluado la demanda que interpuso por su remoción del cargo en febrero pasado.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional resolvió declarar fundado el recurso de Soria Luján en contra del Despacho Presidencial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), en ese entonces liderado por el actual jefe del gabinete, Aníbal Torres.

En ese sentido, se ordenó declarar nula la Resolución Suprema N° 024-2022-JUS; y, que en esa línea se mantenga la vigencia de la Resolución Suprema N° 017-2020-JUS, con la cual fue designado en el puesto.

“Ordenar a la demandada proceda a reponer al demandante en su cargo de procurador general del estado”, señala la sentencia emitida por el Poder Judicial.

Como se recuerda, Daniel Soria fue removido del cargo de procurador poco después de haber denunciado al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación, tras conocerse las visitas de la empresaria Karelim López a Palacio de Gobierno y presuntos actos de corrupción en diversas entidades públicas.

En su demanda, el exprocurador solicitó que se declare “ilegal” e “inconstitucional” la resolución que lo cesó en el cargo y se ratifique la que lo nombró como procurador general del Estado. Ello, al sostener que el puesto lo asiste la “autonomía, uniformidad y coherencia”.

Renuncia del procurador

Actualmente la Procuraduría General del Estado no cuenta con un titular, luego de que el último domingo, 9 de octubre, Javier León renunciara al cargo después de que se presentaran cuestionamientos en su contra.

En declaraciones a la prensa, indicó que nunca ha cometido ningún delito y que su salida se da debido a que las críticas han afectado a su familia.

“He tomado la decisión de declinar del cargo, me da mucho pesar, esta es una institución nueva que no tiene mucha antigüedad y que merece todo el respaldo (...) Es un tema familiar, lo he conversado y se está generando demasiado problema, mi interés es fortalecer el sistema para que el abogado que va a juicio tenga todas las herramientas)”, declaró.