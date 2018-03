PPK responde a Keiko Fujimori: "Yo no voy a renunciar"

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), reafirmó que no piensa renunciar a su cargo por su compromiso con la gobernabilidad y la Constitución.

El mandatario declaró esto un día después que la lideresa de oposición, Keiko Fujimori, le pidiera que renuncie a su cargo y deje a Martín Vizcarra asumir la presidencia para evitar un nuevo proceso de vacancia por incapacidad moral.

"Yo no voy a renunciar ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna. No existe ninguna razón para volver, tres meses después de un primer intento, a hacer nuevamente un pedido de vacancia, sin ninguna evidencia adicional", comentó PPK al salir de la sesión del Consejo de Ministros.

Yo, como presidente del Perú, reitero mi compromiso total con la gobernabilidad y la Constitución. No existe ninguna razón para un nuevo pedido de vacancia. NO VOY A RENUNCIAR ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 7 de marzo de 2018

PPK también aseguró que está comprometido con el Perú y con trabajar por el desarrollo del país, por lo que un nuevo intento de vacancia presidencial generaría una pérdida de oportunidades para el crecimiento económico.

"Vamos a perder oportunidades por esta inestabilidad que yo no la genero, la generan otros para sacarme, pero no lo van a lograr", comentó el mandatario.

PPK dijo que él continuará gobernando hasta el 2021 tal y como lo establece la Constitución Política del Perú y por respeto al resultado de la elección popular del 2016.

"Yo sigo aquí trabajando por todos los peruanos, y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi mandato, el 28 de julio del 2021", comentó.