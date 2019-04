Rafael Vela: “No hay restricción sobre las preguntas [a Jorge Barata]”

La muerte del ex presidente Alan García no detendrá las investigaciones por el presunto pago de coimas durante su segundo mandato, precisó Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato. Esta semana será clave, pues Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, responderá ante fiscales peruanos en Brasil.

—¿El interrogatorio a Barata se postergará o sufrirá alguna modificación por el suicidio de García?

No, la planificación estratégica del equipo especial continúa conforme a lo ya estipulado. El señor Barata declarará desde el martes hasta el viernes sobre diferentes investigaciones, incluidas las del metro de Lima y la Interoceánica, donde el señor García era investigado.

—¿Se le podrá preguntar a Barata directamente por García?

No hay ninguna restricción sobre las preguntas. Si bien es cierto que la muerte extingue la acción penal, aquí estamos en una investigación por graves cargos de corrupción y lavado de activos dentro de una pertenencia a una organización criminal. Los hechos tienen que ser investigados independientemente de la condición que existe ahora por la muerte del señor García. Se extingue la acción penal para él, no para los que fueron sus coinvestigados.

—¿Barata puede negarse a responder sobre García?

No puede negarse a responder ninguna pregunta. La diligencia que se realiza está dentro del contexto de la cooperación internacional y es una obligación adquirida en el convenio de colaboración eficaz que han firmado la empresa Odebrecht de forma corporativa, el señor Barata de forma individual y la fiscalía peruana. También está obligado a responder con la verdad.

—¿Por qué su equipo opta por rechazar que se lo investigue por presuntas irregularidades en la detención de García en lugar de apoyar el esclarecimiento de los hechos?

Siempre estamos sometidos a las investigaciones que puedan derivarse de cualquier tipo de presunta inconducta funcional. Con lo que no estamos de acuerdo es con el oportunismo que pueda existir, con las decisiones arbitrarias y poco razonables. Sistemáticamente, el órgano de control distrital viene abriendo investigaciones contra los fiscales del equipo especial.

—¿En este caso le parece poco razonable?

Estimamos que carece de rigor. Reclamamos que, previo a cualquier procedimiento disciplinario, se debió pedir un informe al fiscal para que solo después de evaluarlo se proceda a tomar una decisión de esta naturaleza.

—Mañana lunes se realizarán las audiencias de apelación a las órdenes de detención preliminar contra Luis Nava y su hijo José Antonio Nava. ¿Cuál es la situación legal de este último, que ya no está en el país?

Que viajara a EE.UU. el mismo día que la fiscalía solicitó su impedimento de salida revela claramente su voluntad de sustraerse de la acción de la justicia. Además, ha pretendido movilizar todas sus cuentas financieras en el banco BBVA a una cuenta en EE.UU. El Ministerio Público ha procedido a solicitar el congelamiento de esas cuentas, lo que fue admitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

—¿Cuánto dinero ha querido transferir y cuándo pretendió hacerlo?

Más de S/300 mil. Esto ocurrió el miércoles. Si quiere transferir todo su patrimonio económico a un banco fuera del país, es porque no pretende regresar. También al señor Nava Mendiola se le han congelado cuentas por más de S/300 mil y alrededor de US$200 mil.

—¿Considera necesaria y proporcional la prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski?

En determinado momento, el caso del señor Kuczynski ha justificado un requerimiento de prisión preventiva que ha sido resuelto por un juez. Esa decisión es materia de un recurso impugnatorio y, como corresponde, nosotros nos sometemos a la legalidad judicial. La condición médica del señor Kuczynski es la que eventualmente podría determinar un tratamiento diferenciado. Siempre estamos atentos a la posibilidad de que, como cualquier medida, pueda ser variable en orden a respetar el derecho a la vida y la salud de un investigado.

—Usted ha acumulado carpetas de investigación en casos importantes. ¿Qué busca con esta medida?

Determinadas investigaciones han sido agrupadas para potenciar el uso de la información, que es voluminosa a partir de las colaboraciones eficaces y el avance en las investigaciones de los fiscales del equipo especial. Por ejemplo, se ha acumulado la carpeta del señor Miguel Atala con las que manejaba el fiscal José Domingo Pérez respecto a la Interoceánica y al metro de Lima.