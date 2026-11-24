Ahorrar también puede convertirse en el primer paso para cumplir un sueño. Esa fue la premisa de la quinta temporada de “Atrapa tus Sueños”, la campaña de Cuenta Ganadora BBVA que llegó a su cierre con una edición especial por los 75 años del banco en el Perú.

A lo largo de esta temporada, 75 personas fueron premiadas con diferentes incentivos, desde experiencias de viaje hasta artículos tecnológicos y packs de premios valorizados en miles de soles. Entre los premios entregados estuvieron viajes todo incluido a destinos como Francia, España, Italia y Punta Cana, además de packs de premios que incluyeron PlayStation 5, iPhone 17, scooters, sillas masajeadoras y motos eléctricas, entre otros.

La celebración tuvo como punto central la Gran Final, en la que diez participantes tuvieron la oportunidad de llevarse premios de hasta S/10 millones. Ocho de ellos llegaron a esta instancia luego de superar los programas clasificatorios, el cual es conducido por Cristian Rivero y conseguir el pase a través de la elección de una maleta. Los otros dos obtuvieron su clasificación directa mediante el último sorteo de la temporada.

BBVA | Cuenta Ganadora Una temporada para atrapar sueños 75 GANADORES Clientes premiados durante la quinta temporada. 10 FINALISTAS Llegaron a la Gran Final por premios de S/50 mil hasta S/10 millones. UNO DE LOS MOMENTOS MÁS ESPERADOS S/1 MILLÓN Uno de los grandes premios de la noche salió durante la Gran Final. 4 DESTINOS INTERNACIONALES 🇫🇷 Francia 🇪🇸 España 🇮🇹 Italia 🏝️ Punta Cana Entre las experiencias de viaje entregadas a los ganadores. PREMIOS PARA DISTINTOS GUSTOS 🎮

PlayStation 5 📱

iPhone 17 🛴

Scooters eléctricos 💆

Sillas masajeadoras 🛋️

Sillones reclinables BBVA | Quinta temporada de Cuenta Ganadora

Uno de los momentos más esperados de la Gran Final fue el ingreso de cada participante a la Cabina Ganadora. Dentro de ella, los finalistas debían atrapar uno de los tickets que volaban en el espacio. Cada uno contenía un premio en efectivo, por lo que todos tenían asegurado llevarse un monto de dinero a casa.

La edición especial por los 75 años del banco incorporó, además, un premio extraordinario de S/1 millón, que se asignó a uno de los finalistas mediante un sorteo adicional. De esta manera, la temporada sumó un hito en la historia de la campaña.

Más allá de los premios, “Atrapa tus Sueños con Cuenta Ganadora” puso en primer plano las historias y aspiraciones de sus participantes. A través de esta iniciativa, BBVA reafirmó su compromiso de acompañar a sus clientes en sus proyectos y metas, impulsándolos a seguir creciendo.

BBVA | Cuenta Ganadora ¡Los sueños continúan! Una nueva temporada de “Atrapa tus Sueños” ya está en marcha. Quienes tengan una Cuenta Ganadora BBVA podrán seguir participando y acumulando oportunidades para ganar. Si todavía no tienes una, puedes abrirla y comenzar a ahorrar para participar por premios de hasta S/10 millones. Atrapa tus Sueños con la Cuenta Ganadora BBVA.

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