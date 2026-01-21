Campo Fe ha inaugurado oficialmente su nueva sede “Campo Fe Sur”, ubicada estratégicamente en el Km 29 de la Panamericana Sur. Este proyecto nace para integrarse al estilo de vida de las familias del sur, ofreciendo una solución integral y cercana. Es una propuesta exclusiva que permite honrar el legado familiar con tranquilidad y respeto.

Más que un lugar de descanso, se ha creado un espacio donde el amor echa raíces profundas; un refugio de paz inquebrantable diseñado para que la memoria sea una presencia viva que respira y florece eternamente, cobijada por la majestuosidad de la naturaleza.

Concebido como un gran “pulmón verde”, el camposanto abarca una extensión total de 40 hectáreas, iniciando con 17 hectáreas de un cuidadoso paisajismo sostenible. Su diseño incorpora riego tecnificado y especies de bajo consumo hídrico, respetando el entorno natural y aportando equilibrio ecológico. Es un escenario donde la vegetación envuelve el recuerdo, creando una atmósfera de paz visual única en la zona.

La confianza es el pilar de esta operación, respaldada por la certificación internacional “Compromiso con las Familias” de AENOR, siendo Campo Fe la única organización de este rubro con esta certificación en América Latina y además el sello Great Place to Work por segundo año consecutivo (2024 y 2025). Estas credenciales garantizan un servicio ético y transparente, brindado por un equipo con verdadera vocación. La prioridad es acompañar a cada familia con empatía y calidez humana en cada detalle del proceso.

Constante Castillo, Gerente Corporativo Comercial, define esta obra como “un espacio donde la naturaleza se encuentra con la tecnología para honrar la vida”. Bajo esta visión, se introducen códigos QR en las lápidas para preservar biografías a través de la plataforma ETERNA, uniendo el recuerdo físico con el digital. Es una forma moderna de mantener viva la historia familiar para las nuevas generaciones.

Mirando hacia el futuro, en febrero de 2026 iniciará la construcción de una Capilla Ecuménica y modernos salones velatorios privados. Estas instalaciones permitirán realizar ceremonias solemnes e íntimas sin tener que salir del sur, consolidando una oferta integral. Así, Campo Fe reafirma su compromiso de ofrecer un hogar eterno y digno para la memoria.