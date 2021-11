Desde su creación en 2009, las criptomonedas han ganado gran popularidad, a tal punto que han adquirido un valor promedio de US$ 64.000 en la actualidad. Se trata de una moneda digital que permite intercambiar bienes y servicios, al igual que cualquier otra divisa, pero únicamente en el plano virtual.

Las criptomonedas no pertenecen a ningún Estado ni país y pueden ser usadas en todo el mundo por igual. Además, el dinero le pertenece completamente al usuario y no puede ser intervenido ni congelado al no estar regulado por una entidad financiera, por lo que resulta una opción segura y eficiente que cuida de la privacidad económica de su acreedor.

SatoshiTango, plataforma de compra y venta de criptomonedas de origen argentino y disponible en 93 países alrededor del mundo, explica que la criptomoneda es un bien escaso y no devaluable, pues solo existirán 21 millones de ellas. A diferencia de una moneda que se imprime ilimitadamente hasta que su valor tienda a cero, las criptomonedas tienen un límite de existencia, y se estima que la última será minada en el año 2140.

Experiencia y seguridad

SatoshiTango, creado en 2014, ya cuenta con más de 800 mil usuarios, que cada día invierten en criptomonedas. Se trata de una de las pocas plataformas en las que los usuarios pueden comprar o vender criptomonedas por moneda nacional en Latinoamérica.

Además de la compra y venta de criptomonedas, SatoshiTango permite realizar margin trading, un método de trading de activos utilizando fondos provistos por un tercero, en este caso, SatoshiTango. El margin trading permite que los usuarios puedan obtener mayores ganancias en sus operaciones.

El margin trading se puede utilizar para abrir posiciones largas y cortas. Una posición larga refleja la suposición de que el precio del activo subirá, mientras que una posición corta refleja lo contrario. En SatoshiTango los usuarios pueden abrir ambas posiciones, invirtiendo y eligiendo la criptomoneda que estiman subirá o bajará de precio.

