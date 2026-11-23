La industria automotriz atraviesa una transformación en la que la eficiencia energética se ha convertido en uno de sus principales desafíos. ¿Cómo conseguir que un vehículo aproveche mejor la energía sin sacrificar su desempeño? Una de las respuestas está en la tecnología híbrida, que combina motores eléctricos y de combustión. En esa dirección apunta Chery con su sistema Super Hybrid (CSH), que próximamente llegará al mercado peruano.

Esta tecnología estará presente en las nuevas versiones híbridas de tres modelos de la familia Tiggo: Tiggo 7, Tiggo 8 y Tiggo 9. Su desarrollo contempla la integración de distintos componentes para gestionar de manera inteligente la energía, de acuerdo con las condiciones de conducción.

Pero no todos los vehículos híbridos funcionan igual. Chery incorporará dos configuraciones: HEV (híbrida autorrecargable) y PHEV (híbrida enchufable). Aunque ambas combinan propulsión eléctrica y de combustión, tienen diferencias importantes en la forma de recargar y utilizar la energía.

CHERY SUPER HYBRID “Chery Super Hybrid representa una evolución importante en nuestra propuesta tecnológica. Detrás de esta nueva generación híbrida existe un trabajo de ingeniería que integra eficiencia, desempeño y seguridad. Queremos que los consumidores peruanos puedan conocer esta tecnología de cerca y comprender cómo se traduce en beneficios para su experiencia de conducción, manteniendo siempre a las familias como parte central de nuestra visión”. CECILIA RIVA Brand Manager de Chery Perú

HEV Y PHEV: ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN? HEV Híbrido autorrecargable No necesita conectarse a una fuente externa para recargar su batería. Recupera energía durante la desaceleración y el frenado. Gestiona automáticamente la participación de sus motores eléctricos y de combustión. PHEV Híbrido enchufable Permite recargar su batería mediante una conexión a una fuente externa de energía. Puede realizar determinados trayectos utilizando únicamente el motor eléctrico. Combina la posibilidad de conducción eléctrica con el respaldo del motor de combustión.

Más allá de la gestión energética, otro aspecto fundamental en el desarrollo de los vehículos electrificados es la seguridad de sus componentes. En particular, las baterías requieren soluciones de ingeniería orientadas a proteger su funcionamiento y responder ante distintas condiciones.

Este tema tendrá un espacio especial durante el Chery Super Hybrid Day, donde se realizará el Chery Battery Safety Challenge. Se trata de una demostración tecnológica que permitirá conocer las soluciones aplicadas a la protección de las baterías y acercar al público a los desarrollos detrás de este componente.

La jornada también incluirá una exhibición de componentes del sistema CSH, explicaciones técnicas y pruebas de conducción de las nuevas versiones híbridas de Tiggo 7, Tiggo 8 y Tiggo 9. De esta manera, los asistentes podrán conocer sus características y experimentar cómo se comportan estos vehículos durante el manejo.

La incorporación de estas versiones ampliará la oferta de la familia Tiggo en el país. Cada modelo tendrá una propuesta dirigida a diferentes necesidades de movilidad, bajo la filosofía Chery for Family, que pone en el centro aspectos como el espacio, el confort y la versatilidad para acompañar tanto las actividades cotidianas como los viajes familiares.

Este lanzamiento coincide con una etapa importante para la marca, que se aproxima a cumplir 20 años de presencia en el mercado peruano. En ese recorrido, Chery ha ampliado su portafolio y fortalecido su presencia local, mientras continúa incorporando nuevas alternativas tecnológicas a su oferta de vehículos.

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