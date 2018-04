Instagram: Perdió más de 30 kilos y se convirtió en un "príncipe de Disney"

Hoy Jeffrey Kendall tiene más de 10 mil seguidores en Instagram, algo inimaginable hace varios años.Tiene 26 años y quiere motivar a otras personas a lograr lo que él hizo: ¡Perdió 32 kilos en poco más de tres meses!

Todo empezó en julio de 2015, cuando la madre de Jeffrey sufrió un aneurisma cerebral. “Estuvo en coma y en hospitales de rehabilitación durante 7 meses, hasta que decidieron que se había estabilizado, y tras eso el seguro ya no cubría nada más,” contó este exitosos usuario de Instagram a "Love What Matters". Debió mudarse con ella para cuidarla en Connecticut, Estados Unidos.

Según cuenta el dueño de la famosa cuenta de Instagram, él llevaba mucho tiempo con problemas de autoestima. “Era un joven con sobrepeso, se metían conmigo cuando crecía. He vivido toda mi vida con problemas de confianza y avergonzado de mi cuerpo”. Cuidar a su mamá hizo todo más doloroso. “La veía en hospitales, apenas capaz de hablar, en la UCI donde no podía en absoluto. En el suelo, incapaz de despertar. Ver su mirada sin sus sentimientos maternos me destrozaba el corazón. Me sumergí en un mundo de dolor y autocompasión”, dijo.

El cambio que vemos en las fotografías de Instagram se dio gracias a una amiga suya. “Tenía una buena amiga que también lo estaba pasando mal tras una ruptura, y quería ayuda para ponerse en forma. Era la razón perfecta para empezar algo nuevo, ya que tras ese verano sentía una nueva apreciación por la vida. Empezamos a levantar pesas pequeñas y flexiones todos los días. Con el tiempo, me despertaba y me iba a dar paseos mientras escuchaba música para levantar el ánimo”, detalla.

Tras un arduo trabajo Jeffrey perdió 32 kilos en algo más de 100 semanas. Publicó su progreso en Reddit y las personas empezaron a llamarlo “un príncipe Disney real". En febrero saltó a Instagram donde su éxito se materializa en miles de seguidores y "likes".

Él asegura que quien lo empujó a dar este cambio fue su mamá y su actitud ante la vida. “Ella es la persona más dura que conozco y constantemente me hace apreciar la vida”, señala.