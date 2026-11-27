La espera terminó para los seguidores del streaming y los deportes de contacto en Latinoamérica. Este sábado 28 de noviembre de 2026, Andy Merino —conocido popularmente como ElZeein— celebrará “La Noche Dorada 2″, la segunda edición de su velada de boxeo amateur protagonizada por creadores de contenido e influencers de la región.

El evento tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja (Lima, Perú), y contará con ocho combates pactados a tres asaltos de dos minutos cada uno, además de alfombra dorada y presentaciones musicales en vivo.

¿Cuándo y a qué hora empieza “La Noche Dorada 2″?

La transmisión oficial y las actividades en el recinto comenzarán a las 3:00 p. m. (hora de Perú) y tendrán una duración aproximada de seis horas. Antes de la velada, el viernes 27 de noviembre se realizará la ceremonia de pesaje oficial.

Estos son los horarios de inicio según cada país para seguir el evento desde el primer combate:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 3:00 p. m.

3:00 p. m. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Estados Unidos: 3:00 p. m. (ET) / 12:00 p. m. (PT)

3:00 p. m. (ET) / 12:00 p. m. (PT) España: 9:00 p. m.

Cómo y dónde ver “La Noche Dorada 2 en vivo”

Para quienes no asistan de forma presencial al Coliseo Eduardo Dibós, la velada se transmitirá de manera gratuita y en vivo a nivel mundial a través de Kick, exclusivamente en el canal oficial del organizador ( [kick.com/elzeein](https://kick.com/elzeein) ).

No se requiere suscripción de pago ni registro previo para acceder a la señal principal; basta con ingresar a la plataforma desde cualquier navegador web o mediante la aplicación móvil de Kick para dispositivos iOS y Android.

Cartelera completa de peleas de “La Noche Dorada 2″

Dieciséis creadores de contenido de Perú, Colombia, Chile y Ecuador subirán al cuadrilátero en una jornada que cerrará con el duelo internacional entre el creador peruano Cañita y el colombiano JH de la Cruz.

Orden Combate Representación Formato Estelar (08) JH de la Cruz vs. Cañita Colombia vs. Perú 3 rounds × 2 min Semifondo (07) Shelao vs. Piero Arenas Chile vs. Perú 3 rounds × 2 min Combate 06 Bebote vs. Kingteka Perú vs. Perú 3 rounds × 2 min Combate 05 El Jeque vs. Jota Shoy Perú vs. Perú 3 rounds × 2 min Combate 04 Pulsera vs. Ismael Sánchez Perú vs. Ecuador 3 rounds × 2 min Combate 03 Sacha Uzumaki vs. Neutro Perú vs. Perú 3 rounds × 2 min Combate 02 Emetsuki vs. Daniela Taquire Colombia vs. Perú 3 rounds × 2 min Combate 01 Pepita vs. Pauchikita Perú vs. Perú 3 rounds × 2 min

Entradas y acceso al Coliseo Eduardo Dibós

El recinto está ubicado en Av. Angamos Este 2681, San Borja, y cuenta con un aforo para 5,000 espectadores. Las entradas oficiales se comercializan a través de Ticketmaster Perú, con localidades divididas en Tribuna Alta, Tribuna Baja, zona para silla de ruedas y sectores Golden (izquierda y derecha).

De acuerdo con las condiciones del evento, el ingreso está permitido a partir de los 12 años, siempre que los menores acudan acompañados por un adulto responsable con entrada en el mismo sector.