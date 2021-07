“Sus deseos son órdenes. Ahora estoy en OnlyFans”, fueron las palabras que escribió Alysha Newman, atleta olímpica canadiense, para dar a conocer a sus seguidores a través de sus redes sociales, que ya abrió su cuenta en OnlyFans.

El próximo 23 de julio se dará inicio a los Juegos Olímpicos en Tokio (Japón) y los atletas siguen afinando los detalles para llegar en la mejor forma posible al evento, entre ellos, la pertiguista Alysha Newman, quien representa a Canadá.

Serán los segundos juegos olímpicos de Alysha, tras debutar en Río 2016. Ahora, la deportista ha causado gran revuelo tras anunciar la apertura de su cuenta en OnlyFans, justo en medio de los preparativos de la competencia.

Alysha Newman, suele publicar fotos de manera frecuente en Instagram, por lo cual sus seguidores más fieles le pedían crear un perfil en la aplicación de OnlyFans, con el fin de compartir contenido privado por el que los interesados deberán abonar una suscripción para verlo.

“Sus deseos son órdenes. Ahora estoy en OnlyFans”, escribió la atleta canadiense en su cuenta de Instagram junto a una foto en traje de baño. Inmediatamente, varios de su medio millón de seguidores comenzaron a elogiarla por la decisión.

La medallista de oro en los Juegos de la Mancomunidad de Gold Coast en 2018 y bronce en los Juegos Panamericanos del 2019, Alysha Newman, da a conocer en la descripción de su perfil a las personas interesadas que, con una suscripción de 30 dólares por mes o 85 dólares por noventa días, pueden acceder a contenido exclusivo.

El propósito de la plataforma es que los creadores puedan ganar dinero de los ‘fans’ que se suscriben, sea cual sea el material que carguen en su perfil. A raíz de ello, son varios los usuarios que utilizan OnlyFans para compartir imágenes con contenido para adultos.

“¡Primera imagen internacional de salto con pértiga! Campeonato Mundial Juvenil en Lille, Francia. 2011”, escribió la joven atleta en una de sus publicaciones en el sitio.

“Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Si no superamos los límites, rompemos barreras y expectativas, ¡no haremos más que apartarnos de nuestro verdadero yo! Como mujer y atleta he estado rompiendo barreras toda mi vida y esta campaña me permitió mostrar otro lado de la belleza de ser mujer”, comentó Alysha luego de participar en un anuncio para una marca británica junto a la corredora estadounidense Queen Harrison Claye, la escaladora estadounidense Sasha DiGiulian y la gimnasta británica Georgia-Mae Fenton.

