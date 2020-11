9 de 10

Colt (Chuck Norris) - Quizás la pelea más icónica de Bruce Lee es la que ocurre al clímax de "Way of the Dragon" (1972) en la que se enfrenta a Norris debajo del Coliseo Romano. Y aunque Norris no tiene diálogo en este rol, su participación en la película significó el comienzo de su carrera en Hollywood. (Fuente: Golden Harvest)