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Nacido en 1940 en Ray, Oklahoma (EE.UU.) como Carlos Ray Norris, inició su formación en la Fuerza Aérea a finales de la década de 1950. | (Foto: Instagram / @chucknorris).
Nacido en 1940 en Ray, Oklahoma (EE.UU.) como Carlos Ray Norris, inició su formación en la Fuerza Aérea a finales de la década de 1950. | (Foto: Instagram / @chucknorris).
Por Agencia EFE

De su legendaria pelea con Bruce Lee a su papel como héroe justiciero en ‘Walker, Texas Ranger’ y su transformación en fenómeno viral, Chuck Norris se consolidó como una figura icónica del cine de acción y la cultura popular.

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