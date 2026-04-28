Comprar un departamento sigue siendo una de las decisiones financieras más importantes para miles de peruanos. Sin embargo, en un mercado con múltiples opciones y nuevas tendencias, elegir bien ya no depende solo del precio o la ubicación.

Solo en 2025, la venta de viviendas en la capital creció más de 30%, lo que refleja una mayor demanda y dinamismo del sector, según reportes de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú.

Hoy, factores como el estilo de vida, el trabajo remoto y hasta la presencia de mascotas están redefiniendo lo que las personas buscan en una vivienda. Es por ello por lo que los especialistas de la Inmobiliaria In Urban explican qué factores debes considerar antes de comprar un departamento.

1) Define para qué compras: No es lo mismo comprar para mudarte que para alquilar o revender. Si es para vivir, prioriza comodidad y entorno. Si es inversión, enfócate en ubicación, valorización y demanda de alquiler.

La ubicación sigue siendo lo más importante: más allá del precio, la ubicación define la calidad de vida, valorización y facilidad de reventa.

Busca zonas con buena conectividad, acceso a transporte, cercanía a servicios (colegios, supermercados, centros de salud).

Distritos como Lince, San Miguel y Ate, por ejemplo, han ganado demanda por su ubicación estratégica.

2) No compres más metros: Compra mejor distribución: Hoy, los departamentos más demandados en Lima son entre 60 y 70 m², según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, pero lo más importante no es el tamaño, sino cómo se aprovecha.

Evalúa la iluminación natural, espacios funcionales, posibilidad de adaptar ambientes como para el home office y/o la sala de juegos si tienes hijos.

3) Familias de 3 a más: Si tienes hijos, la decisión va más allá del departamento, debes considerar puntos relevantes como la seguridad de la zona, cercanía a colegios, áreas comunes y espacios cómodos.

4) Hogar para dos: Si eres soltero o vives en pareja, probablemente tus prioridades sean otras.

Dale prioridad a la cercanía al trabajo, acceso a zonas comerciales, zona de entretenimiento, áreas sociales dentro del edificio para eventos como parrillas o piscinas. La tendencia hoy es vivir mejor conectado, incluso en espacios más compactos.

5) Evalúa el costo total: No te quedes solo con el precio del departamento. Considera que existen gastos adicionales que pueden variar según el proyecto y la zona, pregunta los costos de mantenimiento mensual, si cuentan con gas y cuáles son los costos extras para que tengas un costo real.