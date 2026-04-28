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¿Buscas un departamento? Estos son los 5 pasos clave para adquirir una vivienda en Lima
¿Buscas un departamento? Estos son los 5 pasos clave para adquirir una vivienda en Lima
Por Redacción EC

Comprar un departamento sigue siendo una de las decisiones financieras más importantes para miles de peruanos. Sin embargo, en un mercado con múltiples opciones y nuevas tendencias, elegir bien ya no depende solo del precio o la ubicación.

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