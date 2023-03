Uno de los reality show más importante de Colombia es Desafío The Box 2023, que inició su decimonovena temporada este año y que trae más sorpresas, llevando a sus seguidores a buscar información relacionada a este tema. Es por ello que en esta nota te contaremos quiénes conforman el equipo Alpha de esta serie colombiana que está ganando popularidad en las redes sociales; además de otros datos que debes conocer al respecto.

QUÉ ES LO QUE SE DEBE SABER SOBRE DESAFÍO THE BOX 2023

Desafío The Box 2023 es la decimonovena temporada del reality show colombiano Desafío, producido y transmitido por Caracol Televisión.

En esta ocasión, nuevamente se cuenta con Andrea Serna como presentadora principal de Desafío The Box 2023, quien llega a su cuarta participación como conductora del programa. Además, por segunda vez, la abogada y exreina de belleza Gabriela Tafur es la encargada de desempeñar el rol de anfitriona especial.

Del mismo modo que en la edición anterior de Desafío The Box 2023, un hombre y una mujer se alzarán con la victoria, y los premios a otorgar corresponderán a una suma total de 1.400 millones de pesos colombianos.

Es importante destacar que Desafío The Box 2023 se desarrolla en la ciudadela ubicada en Tobia, Cundinamarca, que había servido como locación para albergar las dos últimas ediciones del programa, sufrió algunos cambios internos con el objetivo de dinamizar el formato. Entre ellos, la redistribución de espacios, la adecuación de nuevas pantallas y plataformas, y la adaptación de un nuevo sitio dentro del complejo, denominado Playa Baja, un lugar sin ningún tipo de comodidades, cuyo concepto había sido empleado por última vez en 2019.

La competencia en Desafío The Box 2023 reunió a 32 participantes de diversas zonas del país. Sin embargo, por primera ocasión desde 2015, éstos no fueron divididos inicialmente de acuerdo a su región de procedencia, puesto que el casting nacional determinó a los mejores aspirantes de la fase de inscripciones sin dar importancia al lugar del que provenían. En una prueba inaugural, los concursantes lucharán por conformar los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega. Del mismo modo, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la temporada. Cada uno de los grupos contará con su propia casa, la cual estará dotada de múltiples beneficios, como camas, piscinas, un mercado completo en alimentos, servicios públicos, entre otros. No obstante, a diferencia de las dos versiones anteriores, esta vez tendrán que utilizar parte del dinero ganado para cancelar periódicamente una especie de “arriendo”. Quienes pierdan y no cuenten con el capital suficiente para cubrir la deuda, se verán obligados a dirigirse a Playa Baja, donde no encontrarán ningún suministro para sobrevivir durante los siguientes días.

Las competencias en Desafío The Box 2023 son distribuidas en 5 boxes, identificados por colores: amarillo (para las pruebas terrestres), azul (para las acuáticas), rojo (para las de contacto), arcoíris (para las aéreas) y negro (para los Desafíos a Muerte, donde los sentenciados a lo largo de la semana miden sus capacidades con el propósito de no salir del reality).

QUIÉNES CONFORMAN EL EQUIPO ALPHA EN DESAFÍO THE BOX 2023

Según se desprende de la página web de Caracol Tv, estos son los personajes que conformar el equipo Alpha en el programa de televisión Desafío The Box 2023:

Alejandro Calderón “Sensei”: Es un atleta y deportista de carreras de aventura y también es un especialista y apasionado desde hace más de 10 años en las carreras de obstáculos.

Rafael Arturo Rapelo Yance : Es conocido por ser entrenador de patinaje, pero también por su gusto hacia la ropa deportiva.

Byron Riveros: Es un profesional en comunicación social, en el aspecto deportivo es un apasionado por el gimnasio y el crossfit.

Julián Camilo Bogdan Melo: Tiene 29 años y se ha posicionado en las redes sociales por su creación de contenido, así mismo, su gusto por el entrenamiento en el gimnasio se destaca en cada una de las publicaciones. Él es el TikToker Bogdan.

Sara Cifuentes: Es atleta de crossfit y hace un tiempo soñó en ser futbolista, pero actualmente se dedica a esta disciplina hace 6 años, junto a este deporte dedica tiempo a su propia empresa y familia.

Elsy Juliana Tovar Rojas: Más conocida como Juli, ella es modelo y atleta fitness de 22 años. Ha sido campeona del Megaplex Stars en Santander.

Daniela Taborda Valencia: Es activista LGBTIQ+, con una experiencia de más de 10 años, esta mujer trabaja en el sector público para dar visibilidad a los derechos de esta parte de la población y es la primera participante trans del programa en toda su historia.

: Es activista LGBTIQ+, con una experiencia de más de 10 años, esta mujer trabaja en el sector público para dar visibilidad a los derechos de esta parte de la población y es la primera participante trans del programa en toda su historia. Maryam Gómez: Ella tiene 27 años, es una instructora personal que encuentra en patinaje y el crossfit es su pasión, sus logros sobre estos deportes quedan demostrados con las diferentes medallas y premios que ha ganado.

Todos ellos conformar el equipo Alpha, uno de los cuatro equipos que participan en este reallity.