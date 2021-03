Conoce a Caroline Tello, la ‘peque’ que cautiva con su voz en Papillón | ENTREVISTA

Caroline Tello es una de las voces principales de Papillón, una de las orquestas de cumbia con más llegada a nivel nacional. Desde los 15 años formó parte de esta agrupación y a lo largo de su carrera musical brilló con luz propia. De su melodiosa voz salen hits como “Mix el cartero”, “Me equivoque”, “Que Sufra, que chupe y que llore”, entre otros temas.

—¿Qué lección te viene dejando la pandemia?

La pandemia me enseñó a valorar más a mi familia. En general soy una persona muy cariñosa y apegada a la familia, pero la verdad está pandemia me enseñó a valorarla mucho más de lo que ya la valoraba. También nos obligó a reinventarnos. En estos tiempos hemos echo de todo. Desde que empezó todo esto, mi novio estuvo muy inquieto y me conversó de un emprendimiento y yo le dije me sumo. Empezamos a fabricar nuestros protectores faciales y así se formó la empresa Protect Face. Gracias a Dios va muy bien y vendemos productos de bioseguridad. Tenemos módulos en Real Plaza de Villa María del Triunfo y también en el centro cívico. En provincias vamos avanzando.

—¿Fue difícil volverte locutora de radio?

Claro que no fue facilísimo, pero tampoco tan ‘tranca’. Los locutores hemos aprendido rápido ya que nos ayudaron muchísimo. A título personal, lo disfruté. Es hermoso, otro ambiente. Me encantó y obviamente se aprende algo nuevo. Fue una sensación increíble.

—¿Algún anécdota en este tiempo que llevas en la locución?

Los primeros días me ponía nerviosa, me trababa. Era normal, pero los días pasaban y todo fluía. A veces parecía yo la que llamaba. Me ponía nerviosa, lo más gracioso era eso.

—¿Qué significa para ti formar parte de Papillón?

Papillón es mi familia en muchos aspectos. Me inicié ahí desde los 15 años y me dieron la oportunidad de dar mis primeros pasos. Yo estoy feliz y agradecida con ellos porque aparte nos han apoyado muchísimo.

—¿Cómo ingresaste a la orquesta?

Me llamaron por teléfono, ya que me habían oído cantar y me contactaron. Al principio fue difícil por el colegio, pero tuve que hacerlo todo a la vez: música y colegio. Me apoyaron mucho, pues llegaba de mis viajes y tenía exámenes. Tuve que estar muy pegada a ello.

—¿A que edad te iniciaste en la música?

Yo canto desde muy pequeña. Tenia entre 6 o 7 años. Pero en peñas canto desde los 14. Cantaba en un pequeño local del tío de una amiga los fines de semana y me pagaban. Yo era feliz.

—¿Te imaginaste siempre dedicarte a la música?

Si claro que sí, es algo que amo.

—¿Si no fueras cantante a qué te dedicarías?

Me encanta todo lo que tenga que ver con el arte, actuación, baile y música. Una carrera, hubiese sido Hotelería y Turismo. Me considero una mujer emprendedora. No espero las oportunidades, las busco y las aprovecho.

—¿Participaste en algún concurso de TV? ¿Cómo te fue?

Me iba súper bien, pues siempre llegaba al segundo lugar (se ríe). Ahí conocí a Amy Gutiérrez cuando éramos pequeñas en un programa de canal 5. El programa se llamaba “Qué tal sábado”. Lo conducían Edwin Sierra y Katty Jara. La verdad estoy feliz por todos los logros de Amy.

—De tu paso como solista, ¿con qué te quedas?

Yo siempre he sido agradecida con la vida porque me ha puesto personas increíbles en el camino. Muchos promotores apostaron por mí. Me fue muy bien. Es difícil de hecho, pero es divino tener algo propio.

—¿Qué canción escuchas?

Baladas (se ríe). Las cortavenas. Soy demasiado romántica.

—¿Te sientes realizada profesionalmente?

Aún no definitivamente me falta muchísimo. Así que no he llegado a mi límite. Hay mil cosas que quiero realizar y sé que con la bendición de Dios así será. Como dicen por ahí: al que obra bien le va bien.

—La última canción que oí fue “Mix Cartero”, ¿En tu caso cuál, fue la canción?

Mi último play list fue música de amor (se ríe). Me encanta oír a Erik, Greeicy Rendón, Mike Bahía, Camilo y CNCO. Suelo variar mucho.

—¿Qué metas tienes a futuro?

Muchísimas. Tengo en mente estudiar. También me gusta mucho la locución, ya que estudiar eso no estaría mal. También quiero perfeccionarme en la música y actuación.

—Amy Gutiérrez nos contó que es difícil cantar cumbia, ¿es cierto?

No es difícil. Es cuestión de tiempo. Cuando estás acostumbrada a un estilo es difícil, pero te adaptas muy rápido.

—¿Cuál fue tu momento más feliz?

Son muchísimos como pasar tiempo con la familia. También cuando estoy sobre la tarima del escenario cantando, bailando y brincando.

—Finalmente, ¿siempre cantaste cumbia?

He cantado diferentes géneros como: baladas, música criolla. Aún en inglés no (se ríe) pero muy pronto quizás lo haga.

