“Hechizo: Bienvenidos a Hexe” (“Hexed” en su título original en inglés) ya forma parte de la cartelera cinematográfica. Se trata del sexagésimo quinto largometraje animado original de Walt Disney Animation Studios, una propuesta de fantasía y paso a la adultez centrada en el vínculo entre una madre y su hija.

La cinta llegó a los cines de Estados Unidos el 25 de noviembre de 2026, a Hispanoamérica el 26 de noviembre y a España el 27 de noviembre, tras una gala especial previa en el Teatro El Capitan el 12 de noviembre.

Fecha de estreno, duración y formatos en cartelera

El lanzamiento en salas se organizó de forma escalonada en las principales regiones durante la última semana de noviembre de 2026:

Estados Unidos: 25 de noviembre de 2026.

25 de noviembre de 2026. Hispanoamérica (incluido Perú): 26 de noviembre de 2026.

26 de noviembre de 2026. España: 27 de noviembre de 2026.

En la exhibición comercial en Perú cuenta con clasificación APT (Apta para todo público) y una duración listada en cadenas como Cinemark de 1 hora y 43 minutos (con ficha internacional de hasta 110 minutos), disponible según el complejo en formatos 2D, REAL 3D, 4D y D-BOX.

De qué trata “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”

La historia sigue a Billie Doe, una adolescente impulsiva, rebelde y poco convencional que nunca ha sentido encajar del todo en su vida cotidiana en los suburbios. Al intentar poner a prueba habilidades mágicas ocultas, provoca un caos accidental en su escuela secundaria —con un incidente en el baño que lleva a que el director Huggins la expulse—.

Tras una discusión con su madre, Alice Doe, Billie abre un portal en su habitación y es absorbida hacia “Hexe”, un reino secreto poblado por brujas y criaturas encantadas donde la magia fluye libremente. Al llegar, recibe el acceso de la mano de Elias Quire, un libro o diario parlante, y de su compañera Ms. Quill, una pluma encantada. Junto a su cautelosa madre, Billie debe enfrentar secretos familiares capaces de alterar para siempre el equilibrio del mundo de las brujas.

Elenco principal y personajes destacados

El reparto de voces original reúne intérpretes de cine, televisión y comedia:

Actor / Actriz Personaje Descripción del rol Hailee Steinfeld Billie Doe Adolescente peculiar y rebelde que descubre sus poderes mágicos Rashida Jones Alice Doe Madre precavida de Billie, con un pasado ligado al mundo mágico Jodie Foster Reina Celeste Gobernante y villana del reino de las brujas, madre de Alice y abuela de Billie Walton Goggins Beef Roger Crummchuk Gato verde de tres ojos y familiar de Alice que ejerce como guía en “Hexe” Henry Winkler Nigel Pájaro potú asustadizo y sabelotodo Dan Stevens Hieronymous Gran Consejero del Trono de la Reina Celeste y anfitrión de la bola de cristal Tracey Ullman Ms. Quill Pluma de escritura encantada que acompaña a Elias Quire Stephen Fry Elias Quire Libro o diario mágico parlante que da la bienvenida en “Hexe”

El elenco secundario suma también nombres como Brett Gelman (director Huggins), Jimmy O. Yang (mago Steve), Ron Funches (mago Francis), Randall Park (Sr. Twinkleton), Wayne Knight (Mike el Microondas), Alan Tudyk (Signo Encantado, Mumbo-Jumbotron y Fleabag Floyd) y Jodi Benson (Cursula, un guiño a Úrsula de “La sirenita”).

Equipo creativo y producción

El proyecto fue anunciado por el jefe creativo de Walt Disney Animation Studios, Jared Bush, durante Destination D23 en agosto de 2025, con un presupuesto reportado de 200 millones de dólares.

Dirección y codirección: Dirigida por Fawn Veerasunthorn ( “Wish: El poder de los deseos” ) y Jason Hand ( “Moana 2” ), con Josie Trinidad en la codirección.

Dirigida por ( ) y ( ), con en la codirección. Producción y guion: Producida por Roy Conli y Yvett Merino, con producción ejecutiva de Jared Bush y Phil Johnston, y guion de Jared Bush y Dana Ledoux Miller a partir de una historia de Bush, Johnston y Trinidad.

Música, cortometraje y llegada a Disney+

La banda sonora original está compuesta por Kris Bowers e incluye una versión de “Magic” (de The Cars) interpretada por Hailee Steinfeld, lanzada como sencillo promocional en octubre de 2026.

En las salas de cine, la película se proyecta acompañada por el cortometraje de “Lilo & Stitch” titulado “Lilo & Scratch”. En cuanto al streaming, Disney ha indicado que “Hechizo: Bienvenidos a Hexe” llegará a Disney+ una vez completada su ventana de exhibición exclusiva en cines.