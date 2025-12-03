El cierre del 2025 llega con una particularidad en el calendario peruano: tanto Navidad como Año Nuevo caerán a mitad de semana, un detalle que influye directamente en los planes de descanso, viajes y actividades familiares. La ubicación de estos feriados redefine expectativas y obliga a miles de trabajadores a revisar cómo organizarán sus días libres.

Con un diciembre donde los feriados centrales no generan fines de semana largos, muchas empresas evalúan otorgar días no laborables adicionales, mientras que otras mantendrán sus operaciones con normalidad. Descubre cómo se distribuyen estas fechas y qué implicancias tienen para trabajadores y estudiantes.

¿QUÉ DÍAS CAEN ESTE AÑO NAVIDAD Y AÑO NUEVO?

En 2025, la Navidad se celebrará el jueves 25 de diciembre, mientras que la Nochebuena coincide con un miércoles de jornada habitual. La misma estructura se repetirá con el Año Nuevo 2026: el 31 de diciembre será miércoles y el feriado por el 1 de enero caerá también jueves, limitando la posibilidad de contar con varios días consecutivos de descanso, según explica Infobae.

¿QUÉ EMPRESAS DARÁN DÍAS LIBRES ADICIONALES?

Algunas organizaciones del sector privado ya han comunicado a su personal que los viernes 26 de diciembre y 2 de enero serán considerados días no laborables, con el fin de permitir un descanso más amplio. En contraste, muchas otras compañías mantendrán sus actividades con normalidad en ambas fechas. En el caso del sector público, estos días solo se aplican si existe una disposición oficial, y cualquier tiempo libre otorgado deberá recuperarse posteriormente.

¿HABRÁ ALGÚN FERIADO LARGO EN DICIEMBRE?

De acuerdo con el calendario nacional, los próximos feriados en el Perú se celebrarán el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Sumados al fin de semana del sábado 6 y domingo 7, considerados días habituales de descanso, muchos tendrán la oportunidad de gozar de un feriado largo.

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS UN FERIADO?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa Andina.

¿CUÁLES SERÁN LOS FERIADOS OFICIALES DEL 2026?

El calendario del 2026 incluirá 16 feriados nacionales aplicables a trabajadores del ámbito público y privado. Entre los más relevantes figuran:

1 de enero: Año Nuevo

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

7 de junio: Día de la Bandera

29 de junio: San Pedro y San Pablo

23 de julio: Día de la Fuerza Aérea

28 y 29 de julio: Fiestas Patrias

6 de agosto: Batalla de Junín

30 de agosto: Santa Rosa de Lima

8 de octubre: Combate de Angamos

1 de noviembre: Todos los Santos

8 y 9 de diciembre: Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho

25 de diciembre: Navidad

