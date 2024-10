Alianza Lima marcha en el segundo lugar del Torneo Clausura 2024, tres puntos detrás de Universitario, líder absoluto. Y, si bien todavía faltan cuatro fechas para finalizar la segunda competencia del año en el fútbol peruano, la primera opción la tienen los cremas. A propósito de ello, Jorge Espejo, técnico y exjugador del cuadro blanquiazul, criticó que haya falta de identidad actualmente en la institución victoriana.

“A mí me apena mucho que se haya perdido la identidad. Y conversando con amigos, porque yo ya tengo que vivirle toda mi vida agradecido a Alianza, hoy no veo negros en Alianza, ni canteranos. Me preocupa ver al chico Guzmán, que creo que es décimo delantero”, comentó Espejo en el programa “Erick y Gonzalo”

Luego, el actual entrenador hizo hincapié en la molestia que también siente Mario Rodríguez, exjugador de los ‘Íntimos’ que es más conocido como Kanko. “Kanko está volando, está molesto porque yo crecí viendo a Kanko, por ejemplo, el es 73 yo soy 76″.

Recordemos que Jorge Espejo formó parte del plantel de Alianza Lima en la temporada 2000. Si bien no jugó mucho tiempo en el club blanquiazul, siempre se ha mostrado agradecido con dicha institución.

Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima en la Liga 1 2024

Alianza Lima vuelve a jugar el Torneo Clausura 2024 este viernes 18 de octubre. Los dirigidos por Mariano Soso visitarán a UTC en Cajabamba desde las 3 p.m. Este partido es trascendental en las aspiraciones que tienen los victorianos de arrebatarle el primer lugar a Universitario de Deportes.

Hernán Barcos es uno de los futbolistas más experimentados que tiene el plantel de Alianza Lima. (Foto: Andina)

Cuáles fueron los resultados de fecha 13 del Torneo Clausura 2024

Viernes 27 de septiembre

- Unión Comercio 0-2 Sport Boys (estadio Carlos Vidaurre)

Sábado 28 de septiembre

- ADT 0-1 Alianza Atlético (estadio Unión Tarma)

- Cienciano 1-2 Cusco FC (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Alianza Lima 1-1 Melgar (estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 29 de septiembre

- Sporting Cristal 4-1 César Vallejo (estadio Alberto Gallardo)

- Los Chankas 1-0 Deportivo Garcilaso (estadio Los Chankas)

- Carlos A. Mannucci 1-2 Sport Huancayo (estadio Mansiche)

- Comerciantes Unidos 0-2 Universitario (estadio Germán Contreras Jara)

Lunes 30 de septiembre

- Atlético Grau 4-0 UTC (estadio Campeones del 36)

Cómo se jugará la fecha 14 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1

Jueves 17 de octubre

- Unión Comercio vs Comerciantes Unidos (13:00 horas / estadio Carlos Vidaurre García / Liga 1 Max)

- Cusco FC vs Los Chankas (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

- Sport Huancayo vs Atlético Grau (18:00 horas / IPD Huancayo / Liga 1 Max)

Viernes 18 de octubre

- Sport Boys vs Melgar (13:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

- UTC vs Alianza Lima (15:00 horas / estadio Germán Contreras Jara / Liga 1 Max)

- Universidad César Vallejo vs Cienciano (17:30 horas / estadio Mansiche / Liga 1 Max)

- Deportivo Garcilaso vs Carlos A. Mannucci (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

Sábado 19 de octubre

- Alianza Atlético vs Sporting Cristal (12:45 horas / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Universitario vs ADT (19:30 horas / estadio Monumental / GOLPERU)