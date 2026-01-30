Este 12 de febrero llega a los cines “Adorable Cupida”, una conmovedora película peruana que invita al público a reconectar con el amor desde su forma más pura y sincera. A través de la mirada de una niña, la cinta propone una reflexión luminosa sobre la empatía, los vínculos humanos y la esperanza de un mundo mejor.

Pensada como una experiencia para toda la familia, “Adorable Cupida” combina ternura, emoción y un poderoso mensaje universal que trasciende edades y generaciones.

¿De qué trata?

La película nos transporta a un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles, donde la naturaleza y la calma del entorno acompañan el viaje emocional de sus personajes. En este escenario vive Alba, una niña que ha crecido rodeada del amor incondicional de su familia y que cree firmemente que ese sentimiento puede transformar la vida de los demás.

Con imaginación, entusiasmo y una sensibilidad desbordante, Alba decide convertirse en una especie de pequeño cupido, intentando sembrar amor entre los habitantes de su comunidad. Sin embargo, en el camino descubrirá que amar no siempre es sencillo y que también implica aprendizajes, contradicciones y emociones profundas.

Alba: una protagonista que conquista desde la ternura

El corazón de “Adorable Cupida” es Alba, interpretada por la encantadora Ivanna R. Palma, quien logra transmitir inocencia, carisma y autenticidad en cada escena. Su personaje funciona como un espejo emocional para el espectador, recordándonos cómo veíamos el mundo cuando creíamos que todo podía arreglarse con un gesto de amor.

A través de sus ojos, la película explora temas como la empatía, la convivencia y el crecimiento emocional, sin perder nunca su tono cálido y esperanzador.

Un elenco nacional que aporta cercanía y emoción

La cinta cuenta con un sólido elenco peruano que da vida a personajes entrañables y reconocibles. Ingrid Altamirano, Miguel Arce, Titi Plaza, Fiorella Flores y Cecilia Tosso acompañan la historia con interpretaciones naturales y emotivas, aportando profundidad a los conflictos y reforzando el mensaje central de la película.

Cada personaje representa distintas formas de amar y de enfrentar la vida, enriqueciendo el relato desde múltiples perspectivas.

Ficha técnica de “Adorable Cupida”