Tras el impacto que tuvo “El día del fin del mundo” en su estreno en 2021, la historia continúa con “El día del fin del mundo: Migración”, una secuela que apuesta por ampliar su universo apocalíptico con una mirada más cruda, emocional y humana. Gerard Butler vuelve a encabezar esta nueva entrega, que llegará a los cines el 29 de enero de 2026, prometiendo una experiencia aún más intensa.

Una travesía extrema en un mundo devastado

En esta continuación, John Garrity y su familia se ven obligados a abandonar el refugio que alguna vez les salvó la vida. El búnker subterráneo ya no es una opción segura, y la única salida es avanzar. Así comienza una peligrosa travesía por una Europa congelada y en ruinas, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

La película eleva la tensión al mostrar un entorno hostil, marcado por el colapso total de la civilización, en el que la supervivencia depende tanto de la resistencia física como de la fortaleza emocional.

Gerard Butler y una interpretación más humana y vulnerable

Gerard Butler retoma su papel como John Garrity con una actuación que combina liderazgo, desesperación y sacrificio. Lejos de un héroe invencible, el personaje enfrenta sus mayores miedos al intentar proteger a su familia en un mundo que ya no ofrece segundas oportunidades.

A su lado, Morena Baccarin aporta un contrapunto emocional clave, reforzando el enfoque familiar de la historia. Juntos, construyen una dinámica cargada de tensión y humanidad que sostiene el corazón del relato.

Ric Roman Waugh eleva la escala de la acción

La dirección vuelve a estar a cargo de Ric Roman Waugh, quien consolida su dupla creativa con Butler tras el éxito de la primera entrega. En “El Día del Fin del Mundo: Migración”, Waugh apuesta por secuencias de acción más ambiciosas y espectaculares, sin perder el enfoque íntimo en los personajes.

El resultado es una película que combina peligro constante, emociones intensas y un ritmo implacable, reafirmando el lugar de la saga dentro del cine de acción y catástrofe contemporáneo.

Reparto principal de “El Día del Fin del Mundo: Migración”

Gerard Butler como John Garrity

Morena Baccarin

Roger Dale Floyd

Scott Glenn

Ficha técnica de “El día del fin del mundo: Migración”