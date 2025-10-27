Zoopocalipsis
2025
Cine
Director:
Actores:
Género:
Duración:
Clasificación:
"Zoopocalipsis" se estrena en todos los cines de Perú este jueves 30 de octubre. (Foto: Diamond Films)
"Zoopocalipsis" se estrena en todos los cines de Perú este jueves 30 de octubre. (Foto: Diamond Films)
Paolo Valdivia
Paolo Valdivia

Escucha la noticia

00:0000:00
“Zoopocalipsis”: Fecha de estreno en Perú
Resumen de la noticia por IA
“Zoopocalipsis”: Fecha de estreno en Perú

“Zoopocalipsis”: Fecha de estreno en Perú

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El 30 de octubre se estrena , película animada dirigida por Ricardo Curtis y Rodrigo Pérez-Castro que nos transporta al zoológico de Colepepper, donde un inesperado desastre cósmico cambia por completo la vida de sus habitantes.

Tráiler oficial

MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí

Sinopsis oficial

Todo comienza cuando un misterioso meteorito cae en el zoológico, liberando un virus que convierte a los animales en zombis. Lo que antes era un tranquilo hogar lleno de rugidos, graznidos y risas, se convierte en un campo de supervivencia donde solo los más valientes podrán mantenerse cuerdos… o al menos, no zombis.

Newsletter Saltar Intro

Alfonso Rivadeneyra

En medio del caos, dos personajes muy distintos deben unir fuerzas para enfrentar esta nueva amenaza: Gracie, una loba valiente que no se rinde ante nada con tal de encontrar a su manada, y Dan, un puma despreocupado que preferiría mantenerse lejos de los problemas. Juntos iniciarán una travesía llena de acción, peligros y descubrimientos que los transformará para siempre.

Una historia de amistad, valor y trabajo en equipo

Más allá del humor y las secuencias llenas de energía, “Zoopocalipsis” es una película que deja un mensaje claro: incluso en los momentos más oscuros, la unión y la amistad pueden ser la clave para sobrevivir.

A lo largo de su viaje, Gracie y Dan aprenderán que la confianza no se gana fácilmente, pero una vez que surge, puede convertirse en la fuerza más poderosa. Entre risas, sustos y situaciones disparatadas, los protagonistas demostrarán que el trabajo en equipo y la lealtad son los verdaderos antídotos contra cualquier “virus”.

MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos

Una lección para todas las edades

Al final, “Zoopocalipsis” no solo es una historia de animales zombis, sino también una metáfora sobre la convivencia, la empatía y la resiliencia. A través de su humor y sus personajes entrañables, enseña que incluso cuando el mundo parece perder la cabeza, siempre hay espacio para la esperanza y la solidaridad.

Es, en definitiva, una película que demuestra que las mejores aventuras nacen cuando se enfrentan los miedos con una sonrisa y un buen amigo al lado.

Ficha Técnica

  • Título: Zoopocalipsis
  • Dirección: Ricardo Curtis, Rodrigo Pérez-Castro
  • Género: Animación / Aventura / Familiar
  • País: Estados Unidos
  • Duración: 95 minutos (aprox.)
  • Fecha de estreno: 30 de octubre de 2025
  • Sinopsis: Tras la caída de un meteorito que libera un virus en el zoológico de Colepepper, los animales comienzan a convertirse en zombis. Una loba y un puma deberán unir fuerzas para salvar la selva y descubrir el verdadero poder de la amistad.
  • Apta para: Todo público

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC