“Zoopocalipsis”: Fecha de estreno en Perú

El 30 de octubre se estrena “Zoopocalipsis”, película animada dirigida por Ricardo Curtis y Rodrigo Pérez-Castro que nos transporta al zoológico de Colepepper, donde un inesperado desastre cósmico cambia por completo la vida de sus habitantes.
Tráiler oficial
Sinopsis oficial
Todo comienza cuando un misterioso meteorito cae en el zoológico, liberando un virus que convierte a los animales en zombis. Lo que antes era un tranquilo hogar lleno de rugidos, graznidos y risas, se convierte en un campo de supervivencia donde solo los más valientes podrán mantenerse cuerdos… o al menos, no zombis.
En medio del caos, dos personajes muy distintos deben unir fuerzas para enfrentar esta nueva amenaza: Gracie, una loba valiente que no se rinde ante nada con tal de encontrar a su manada, y Dan, un puma despreocupado que preferiría mantenerse lejos de los problemas. Juntos iniciarán una travesía llena de acción, peligros y descubrimientos que los transformará para siempre.
Una historia de amistad, valor y trabajo en equipo
Más allá del humor y las secuencias llenas de energía, “Zoopocalipsis” es una película que deja un mensaje claro: incluso en los momentos más oscuros, la unión y la amistad pueden ser la clave para sobrevivir.
A lo largo de su viaje, Gracie y Dan aprenderán que la confianza no se gana fácilmente, pero una vez que surge, puede convertirse en la fuerza más poderosa. Entre risas, sustos y situaciones disparatadas, los protagonistas demostrarán que el trabajo en equipo y la lealtad son los verdaderos antídotos contra cualquier “virus”.
Una lección para todas las edades
Al final, “Zoopocalipsis” no solo es una historia de animales zombis, sino también una metáfora sobre la convivencia, la empatía y la resiliencia. A través de su humor y sus personajes entrañables, enseña que incluso cuando el mundo parece perder la cabeza, siempre hay espacio para la esperanza y la solidaridad.
Es, en definitiva, una película que demuestra que las mejores aventuras nacen cuando se enfrentan los miedos con una sonrisa y un buen amigo al lado.
Ficha Técnica
- Título: Zoopocalipsis
- Dirección: Ricardo Curtis, Rodrigo Pérez-Castro
- Género: Animación / Aventura / Familiar
- País: Estados Unidos
- Duración: 95 minutos (aprox.)
- Fecha de estreno: 30 de octubre de 2025
- Sinopsis: Tras la caída de un meteorito que libera un virus en el zoológico de Colepepper, los animales comienzan a convertirse en zombis. Una loba y un puma deberán unir fuerzas para salvar la selva y descubrir el verdadero poder de la amistad.
- Apta para: Todo público
