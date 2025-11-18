“Terror en Shelby Oaks”: Tráiler oficial y fecha de estreno

Escucha la noticia
Este 20 de noviembre llega a la gran pantalla “Terror en Shelby Oaks”, una escalofriante historia que promete marcar la temporada. Esto es todo lo que tienes que saber de este nuevo thriller.
Tráiler oficial
Sinopsis
La trama se centra en Mia Brennan (interpretada por Sara Durn), quien, doce años después de la misteriosa desaparición de su hermana (líder de un equipo de investigadores paranormales), encuentra una cinta inquietante. Esta grabación podría contener la verdad sobre un antiguo demonio que la aterrorizó durante su infancia.
Lo que comienza como una búsqueda desesperada por respuestas se transforma rápidamente en una pesadilla real. Mia descubre que aquello que creía enterrado sigue acechando desde las sombras, llevando al público a un viaje perturbador donde el miedo no solo proviene de lo sobrenatural, sino también de los secretos que habitan dentro de nosotros.
Una atmósfera de tensión y oscuridad
Bajo la dirección de Chris Stuckmann, conocido por su pasión por el cine de terror y su enfoque visual impactante, “Terror en Shelby Oaks” ofrece una película que combina lo mejor del horror clásico con una historia emocionalmente poderosa.
Ficha Técnica
- Título Original: Terror en Shelby Oaks
- Género: Terror / Suspenso Psicológico / Sobrenatural
- Fecha de Estreno: 20 de noviembre (en cines)
- Dirección: Chris Stuckmann
- Reparto Principal: Brendan Sexton III, Sara Durn, Camille Sullivan
- Trama Central: La búsqueda de una mujer por la verdad tras la desaparición de su hermana, que la confronta con un antiguo demonio de su infancia.
