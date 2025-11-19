“Un buen ladrón”: tráiler oficial y fecha de estreno

El próximo 27 de noviembre llega a los cines “Un buen ladrón”, una película que parece demasiado increíble para ser cierta… hasta que descubrimos que lo es. Inspirada en la sorprendente historia real de Jeffrey Manchester, un exsoldado que escapó de prisión y logró ocultarse durante meses dentro de una tienda de juguetes sin que nadie lo notara, la cinta combina suspenso, emoción y una inesperada búsqueda de redención.

Tráiler oficial

Sinopsis

La trama sigue a Jeffrey Manchester, interpretado por Channing Tatum, un ladrón cuyas habilidades lo convierten en protagonista de uno de los actos de ingenio más comentados de los últimos años. Tras su fuga, Manchester logra esconderse en un lugar impensado: una enorme tienda de juguetes donde construye un refugio prácticamente indetectable.

Dentro de ese espacio colorido y caótico, encuentra la posibilidad de reinventarse mientras planea qué hacer con su libertad recién recuperada. Ese contraste —la inocencia de un Toys “R” Us frente a la presión de un fugitivo— se convierte en uno de los pilares visuales y emocionales del filme.

Un encuentro que cambia el rumbo

La historia toma un giro inesperado cuando Jeffrey conoce a Laura, interpretada por Kirsten Dunst, una madre divorciada con quien genera una conexión genuina. A través de ella, descubre un fragmento de vida que había dejado atrás: el deseo de pertenecer, de construir algo real, de imaginar un futuro sin violencia ni crimen.

Ese vínculo, tierno pero lleno de dudas, introduce la dimensión más humana de la película. “Un buen ladrón” no solo se sostiene sobre la intriga de la persecución; también explora la posibilidad de que incluso quienes cometieron errores profundos merezcan una segunda oportunidad.

El cazador que no se detiene

Como contrapunto aparece Peter Dinklage, quien interpreta a un investigador meticuloso, obsesivo y profundamente comprometido con desenmascarar al fugitivo. Su presencia en pantalla eleva la tensión y añade una capa de suspenso constante: cada descubrimiento, cada pista y cada movimiento se sienten como pasos hacia un inevitable enfrentamiento.

La combinación entre el ingenio de Manchester y la determinación del investigador construye un duelo emocionalmente cargado que mantiene al público alerta en todo momento.

Ficha técnica