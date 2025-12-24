“Marty Supreme”: tráiler oficial y fecha de estreno

El cineasta Josh Safdie regresa a la gran pantalla, esta vez sin su hermano Benny, para presentarnos Marty Supreme, una de las producciones más ambiciosas de A24. Con un reparto estelar encabezado por Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, la cinta promete revolucionar el género de los dramas deportivos con un toque de comedia oscura y estética de los años 50.

Tráiler oficial de “Marty Supreme”

¿De qué trata Marty Supreme? Sinopsis y trama

Marty Supreme no es una película biográfica convencional, sino una obra de ficción inspirada libremente en la vida de Marty Reisman, una leyenda del tenis de mesa. Ambientada en la vibrante y caótica Nueva York de mediados de siglo, la historia sigue a Marty Mauser (Chalamet), un joven prodigio del ping-pong con una personalidad obsesiva y un talento inigualable.

La narrativa explora el ascenso de Marty desde los salones de juego clandestinos hasta el reconocimiento internacional, mientras navega por un mundo de apuestas, fama repentina y la presión de mantenerse en la cima de un deporte que muchos no se toman en serio.

El reparto de Marty Supreme: Un elenco de lujo

Uno de los mayores atractivos de la película es su ecléctico casting, que mezcla estrellas de Hollywood con figuras de la cultura pop y la televisión:

Timothée Chalamet: El actor del momento asume el reto de interpretar a Marty, un papel que requiere tanto destreza física como una gran carga emocional.

Gwyneth Paltrow: En su esperado regreso a la actuación, interpreta a una mujer sofisticada que se cruza en la vida de Marty.

Tyler, the Creator: El rapero y diseñador hace su debut cinematográfico en un papel secundario clave.

El rapero y diseñador hace su debut cinematográfico en un papel secundario clave. Fran Drescher: La icónica “Niñera” interpreta a la madre del protagonista, aportando un equilibrio entre humor y drama familiar.