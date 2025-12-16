“Amor fuera de tiempo”: tráiler oficial y fecha de estreno en Perú

Este 18 de diciembre se estrena en todos los cines a nivel nacional “Amor fuera de tiempo”, una nueva película juvenil que busca conquistar al público con una historia cargada de romance, emociones intensas y decisiones que marcan el futuro. La cinta se perfila como uno de los estrenos románticos imperdibles de la temporada, pensada especialmente para adolescentes y jóvenes adultos.

Tráiler oficial

Una historia nacida en Wattpad y convertida en fenómeno

“Amor fuera de tiempo” está basada en la exitosa novela de Wattpad “The QB Bad Boy and Me”, escrita por Tay Marley. La obra se convirtió en un verdadero fenómeno dentro de la plataforma, acumulando miles de reseñas positivas y una legión de seguidores alrededor del mundo. Publicado en formato físico en 2019, el libro destacó por su narrativa adictiva y su conexión directa con los fans del romance juvenil.

La adaptación cinematográfica busca trasladar ese mismo espíritu a la pantalla grande, manteniendo la intensidad emocional y el atractivo de una historia que habla sobre sueños, amor y decisiones cruciales en una etapa clave de la vida.

Dallas y Drayton: sueños, amor y decisiones difíciles

La trama sigue a Dallas Bryan, interpretada por Siena Agudong, una estudiante disciplinada y apasionada cuyo mayor anhelo es ingresar a la mejor escuela de danza del país. Su vida, cuidadosamente planificada, da un giro inesperado cuando conoce a Drayton Lahey, encarnado por Noah Beck, el carismático mariscal de campo del equipo escolar.

Entre ambos surge una química inmediata, pero el romance no será sencillo. Las metas personales, las dudas sobre el futuro y los caminos que cada uno desea seguir pondrán a prueba su relación, obligándolos a elegir entre el amor y sus propios sueños.

Un romance juvenil con música, pasión y emociones reales

Dirigida por Justin Wu, “Amor fuera de tiempo” combina romance, juventud y música en una historia que explora temas universales como la búsqueda del propósito, el miedo al fracaso y el valor de perseguir lo que realmente se desea. Con dos protagonistas que conectan fuertemente con las nuevas audiencias, la película apunta a convertirse en un éxito entre los fans del género romántico juvenil.

La cinta propone una experiencia emotiva, ideal para quienes disfrutan de historias intensas, frescas y cercanas, donde el amor se convierte en un motor de cambio.

Un estreno pensado para enamorar al público

“Amor fuera de tiempo” llega este 18 de diciembre a los cines, lista para emocionar y enamorar con una historia que habla sobre crecer, elegir y atreverse a soñar, incluso cuando el tiempo y las circunstancias parecen jugar en contra.

Ficha técnica