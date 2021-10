Desde su estreno el pasado 17 de setiembre en señal abierta, “La Voz España 2021″ se ha convertido en uno de los programas más vistos de la parrilla de Antena 3. La octava edición del exitoso reality de canto tiene entre sus filas a Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Luis Fonsi y Malú como entrenadores y serán ellos los que tengan la difícil decisión de seleccionar a los concursantes que integrarán sus respectivos equipos.

Cada una de las ediciones del programa concurso mantienen en vilo a toda España no solo por la calidad de los participantes, sino también por la simpatía de los jueces. Solo en el 2020, “La Voz España″ se coronó como el show de talentos más visto de la televisión española y en el último final de temporada del reality batió records de sintonía al lograr un total de 2.704.000 espectadores.

El reality de canto está lleno de mucha emoción, sorpresas y música de la buena, además de la simpatía de la bella conductora Eva González. La Miss España 2003 conduce todas las versiones de la franquicia incluyendo La Voz Kids y La Voz Senior. Tanto la presentadora como los coaches se han ganado el afecto del público y en la última edición uno de los jurados explicó la razón por la que se pone las gafas de sol en el programa.

Por qué Alejandro Sanz se puso lentes de sol en ‘La Voz España’

El cantante y coach de ‘La Voz España’, Alejandro Sanz, se puso gafas de sol durante la última gala de audiciones a ciegas en del reality de canto, el hecho pasaría desapercibido sino fuera la primera vez que se le aprecia utilizando lentes. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el artista destapó una incógnita y a modo de confesión se animó a explicar la razón por la que se pone anteojos oscuros.

El compositor español de 52 años reveló que se pone los lentes porque no le gusta cómo se ponen sus ojos. “Yo me voy a poner mis gafas de emoción. Yo me las pongo así y ya. Me he visto en otras ediciones que se me ponen los ojos como un animal de los japoneses. Como que son muy grandes y yo los hago así (parpadea) y no me gusta. Tengo mi reputación”, exclamó el artista entre risas.

¿Quién es Alejandro Sanz?

Alejandro Sanz es uno de los artistas más exitosos de España. Hizo su debut en 1991 con su álbum ‘Viviendo Deprisa’ y poco a poco fue posicionándose en el ambiente musical debido a sus exitosas canciones. Alejandro tiene más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera y ha ganado un total de 4 Premios Grammy y 25 Latin Grammy. Además, sus 18 álbumes han conseguido múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Ha sido jurado de ‘La Voz España’ de 2015 a 2016 y de 2020 hasta la actualidad, ganándose la simpatía y cariño del público. Además, tiene importantes colaboraciones con cantantes como Shakira, Marc Anthony, Laura Pausini, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, David Bisbal, Miguel Bosé, Jesse & Joy, Juanes, Malú, Niña Pastori, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Greeicy, entre otros.

¿Dónde puedo ver ‘La Voz España’?

La octava edición de ‘La Voz España’, también conocida como “La Voz Antena” tiene como coaches a los cantantes Pablo Alborán, Malú, Luis Fonsi y Alejandro Sanz. Los estrenos de cada programa se pueden ver todos los viernes en directo a las 22:00 horas (España) a través de ATRESplayer Premium y en Antena 3 Internacional también los viernes a las 20: 30 horas (México y Perú).