Desde su llegada al fútbol estadounidense, Lionel Messi ha causado furor tanto dentro como fuera de la cancha. El ‘10′ de la Selección de Argentina anotó un golazo en su debut con la camiseta de Inter Miami ante Cruz Azul, que le otorgó el triunfo a su equipo por 2-1. En su segundo encuentro, ‘Lio’ jugó por primera vez como titular y anotó un doblete ante Atlanta United. Ambos partidos se llevaron a cabo por la Leagues Cup 2023, torneo que enfrenta a equipos de la MLS y Liga MX de México.

Los logros que consigue Messi ha hecho que desde hace mucho tiempo lo llamen bajo el seudónimo de “GOAT”, que significa “cabra” en inglés. Incluso muchos usuarios agregan a la palabra el emoji del mencionado animal, para destacar el término. Sin embargo, algunos aficionados no entienden el motivo por el cual se expresan con este apodo a Lionel.

¿Por qué se refieren a Lionel Messi como “cabra” en las redes sociales?

Tal y como informa Clarin, el verdadero significado de la palabra “GOAT” en el ámbito deportivo, no solo en el futbolístico, es la unión de las siglas de la frase “Great Of All Time”, cuyo significado en español es “El Mejor de todos los Tiempos”.

En este sentido, muchos otros deportistas de diferentes disciplinas también fueron reconocidos con este título. Entre ellos se encuentra el tenista Roger Federer y el golfista Tiger Woods. También recibió este apogo honorífico el basquetbolista LeBron James, quien cabe señalar estuvo presente en el debut de Messi con Inter Miami e incluso pudo saludarlo y darle un abrazo.

Los cibernautas han viralizado nuevamente esta palabra en las redes sociales, en especial en Twitter y TikTok, donde comparten videos de momentos importantes en la carrera de Messi o las novedades que acontecen en torno al futbolista argentino. Esta tendencia se debe al nuevo momento que vive el astro argentino en el equipo de David Beckham.

¿Cuándo debutará Lionel Messi en la MLS?

La popular “Pulga” ya demostró su buen momento en la Leagues Cup 2023 y ahora debe replicarlo en la Major League Soccer (MLS), liga oficial de Estados Unidos. El debut de Messi en esta competencia será el domingo 20 de agosto, cuando Inter Miami reciba al Charlotte FC en el Lockhart Stadium.

Posteriormente, el conjunto rosado visitará el miércoles 23 de agosto al Cincinnati en el TQL Stadium por la semifinal de la U.S. Open Cup. De clasificar a la final, sería el primer título que dispute Lionel con su actual equipo y pelearía por un cupo al Mundial de Clubes.

Roger Federer y su curiosa anécdota por la palabra “GOAT”

Un hecho curioso con esta palabra sucedió con Federer durante un programa de televisión. El tenista europeo fue entrevistado por niños y uno de ellos le hizo la siguiente pregunta: “Si no hay mucho ganado en Suiza, ¿por qué te llaman el “GOAT”?”. Esta interrogante generó la carcajada de los asistentes.

Roger no pudo contener la risa y con toda la amabilidad del mundo respondió de una manera respetuosa. “Los aficionados algunas veces me llaman así. Yo no me refiero a mi persona como tal. Pero sí, tenemos muchos animales en el país y las cabras son parte del ganado”, expresó.