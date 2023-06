Pocas semanas después de su salida oficial del Paris Saint-Germain, Lionel Messi se animó a confesar algunos detalles poco conocidos sobre lo que vivió en el equipo de la Ligue 1.

Según explicó el astro argentino, el fútbol francés y su paso por el PSG no fue lo que esperaba, pues no logró los objetivos que la dirigencia tenía con él, Neymar y Mbappé. Este equipo de ensueño no logró ganar la Champions League, título que se le ha hecho lejano por muchos años.

Debido a este desalentador panorama, el vigente ganador del Balón de Oro decidió culminar su vínculo con el cuadro parisino para ir en busca de nuevos objetivos. Su nuevo destino sería el Inter de Miami de la MLS, liga de fútbol estadounidense. Esto fue una sorpresa para muchos fanáticos, pues varios esperaban que regrese a Barcelona.

Durante sus dos años en PSG, Messi trató de lograr una afinidad con la afición parisina. Sin embargo, los hinchas fueron muy duros y exigentes con el atacante argentino.

Aunque que ‘La Pulga’ jugó 75 encuentros, donde anotó 32 goles y asistió en 34 ocasiones, para los hinchas parisinos no fue suficiente para olvidar las eliminaciones de las competencias europeas en las rondas previas. Las críticas lo cansaron a él y a su entorno, por lo que a sus 36 años decidió jugar en un nuevo continente a nivel de clubes.

¿Qué dijo sobre la afición del Paris Saint-Germain?

En una entrevista con BeIN Sports, Lionel Messi se animó a hablar con sinceridad sobre su paso por el fútbol francés, el cual lo calificó como un “trago amargo”.

El atacante albiceleste declaró en un inicio que la decisión de dejar Barcelona e ir a Paris Saint-Germain fue principalmente por la comodidad que sentía de jugar con varios conocidos y pensó que por ese aspecto su adaptación sería más sencilla.

“Vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido. Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucha sencilla que en otros equipos a los que pudiera haber ido, por lo que fue un poco por eso por lo que decidí ir al club”, expresó Lionel muy autocrítico.

El capitán de la Selección Argentina manifestó que su adaptación fue muy difícil, incluso mucho más de lo que esperaba. A pesar de conocer a algunos futbolistas con los que compartió vestuario, todo fue complicado.

Asimismo, señaló que su adaptación en Francia fue complicada porque no hizo temporada. El hecho de mudarse a su nueva ciudad con su familia fue un proceso difícil, según recoge Semana.

Respecto a la afición parisina, no titubeó al decir que pensó que triunfaría, pero el tiempo le demostró lo contrario. “Creo que el recibimiento fue muy bonito al comienzo. Lo dije. Después, la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público del PSG, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio. Hubo un quiebre con la afición del PSG”, expresó Messi.

Para finalizar la entrevista el mejor futbolista de los últimos años recalcó que se fue en buenos términos con la dirigencia del club. “No fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre. También pasó con Neymar o Mbappé anteriormente. Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y fue una anécdota”, concluyó.

Lionel Messi será anunciado en el mes de julio como flamante refuerzo de Inter de Miami de la MLS. El equipo norteamericano buscará armar un equipo de ensueño. Además del ‘10′ argentino, llegaría al club los ex Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba.