Después de haber concluido las celebraciones de la copa del Mundo 2016 teniendo a España como campeón, el delantero argentino Lionel Messi aprovecha unos días de descanso en Argentina luego de concluir su participación en dicho certamen. Sin embargo, el capitán de la selección albiceleste continúa vinculado al fútbol durante sus vacaciones y mantiene presencia en distintas actividades relacionadas con este deporte en su país. Este sábado, el astro argentino asistió al encuentro entre Leones de Rosario y Central Córdoba, correspondiente a una nueva jornada de la Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino. Asimismo, la presencia del delantero del Inter Miami también tuvo un componente familiar, ya que su hermano Matías Messi es presidente del club Leones de Rosario.

Esto fue lo que pasó con Messi cuando se encontraba en dicho partido de fútbol cuando fue captado por las cámaras

Lionel Messi fue captado por las cámaras durante el encuentro y respondió al cariño del público con una sonrisa y saludos a la distancia dirigidos a los aficionados presentes. Sin embargo, el capitán argentino evitó acercarse a las tribunas y no realizó sesiones de fotografías ni tuvo contacto directo con los hinchas que acudieron a verlo. Asimismo, de acuerdo con lo previsto, el delantero permanecería una semana más en Argentina antes de retomar sus compromisos deportivos. Posteriormente, viajará de regreso a Estados Unidos para reincorporarse a los entrenamientos del Inter Miami y preparar el reinicio de la temporada junto a su equipo. Hay que resaltar que la MLS de Estados Unidos ya empezaron con los partidos correspondientes al torneo por lo que el delantero argentino debe continuar.

El ex delantero Ángel Di María, de la selección argentina, también aprovechar para dar su punto de vista sobre Scaloni

Ángel Di María evaluó el desempeño de la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni en el Mundial 2026 y también se pronunció sobre el futuro del entrenador y de Lionel Messi. Al referirse a la campaña del combinado albiceleste, resaltó el camino recorrido durante el torneo y aseguró que la victoria sobre Inglaterra en las semifinales representó el momento más significativo de la competencia. En ese sentido, afirmó que ese triunfo fue la mayor alegría que el equipo pudo brindar al país.

El exseleccionado argentino confesó, además, que vivió cada partido con mucha intensidad y reconoció la entrega mostrada por los futbolistas a lo largo del campeonato. Según indicó, el grupo siempre encontró la fortaleza necesaria para sacar adelante los encuentros, aunque recordó que las finales suelen definirse por pequeños detalles. Pese a no haber conseguido el título, sostuvo que la selección dejó en lo más alto el prestigio de la camiseta celeste y blanca.

M10 tiene una lesión en el tobillo derecho por lo que su regreso dependerá de la evolución de su recuperación

Por otro lado, Lionel Messi enfrenta un nuevo contratiempo en su estado físico. Su clube, el Inter Miami confirmó que, tras someterse a evaluaciones médicas, el delantero argentino presenta una lesión en los ligamentos del tobillo derecho. La institución explicó que el proceso de recuperación será supervisado de manera constante y que el tiempo de ausencia dependerá de su evolución clínica, por lo que aún no existe una fecha definida para su regreso a la actividad. La lesión mantiene en incertidumbre el futuro inmediato del capitán de la selección argentina, cuyo principal objetivo será completar su rehabilitación. Mientras tanto, continúan las interrogantes sobre cuándo volverá a vestir la camiseta del Inter Miami y si podrá seguir formando parte de la Albiceleste en los próximos compromisos internacionales.

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