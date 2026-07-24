Luis Suárez defiende a Messi tras perder la final del Mundial 2026: “Es admirable lo que hizo” | VIDEO

Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul disfrutando de unos días de descanso tras el Mundial 2026, Luis Suárez asumió el liderazgo de Inter Miami y respondió dentro de la cancha. El delantero uruguayo marcó un doblete en la victoria por 3-2 sobre Chicago Fire por la MLS y, al finalizar el encuentro, salió en defensa del capitán argentino pese a no haber logrado ganar la Copa del Mundo.

Suárez destacó el esfuerzo que hizo Messi para disputar un nuevo Mundial a sus 39 años y aseguró que su rendimiento merece reconocimiento más allá de la derrota en la final frente a España. “Es admirable. Es una demostración más de la ambición que tiene por seguir siendo el mejor jugador del mundo. Hasta el último partido lo dejó todo por su selección”, afirmó.

El uruguayo también sostuvo que nadie puede cuestionar el compromiso del ’10′ con la Albiceleste. “Creo que no tiene ningún reproche. Por todo lo que mostró y por la edad que tiene, lo que hizo fue extraordinario. Podría haber estado en su casa, pero decidió volver a luchar por otro Mundial para su país”, agregó.

Luis Suárez 🇺🇾 habla de su doblete con @InterMiamiCF y manifiesta su admiración por el rendimiento de Leo Messi en el Mundial: "Es el mejor del mundo".



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Más allá del Mundial 2026, Suárez habló sobre lo que significa competir sin Messi en el Inter Miami. El uruguayo reconoció que la ausencia del rosarino obliga al resto del plantel a asumir una mayor responsabilidad. “Sabemos lo importante que es Leo para nosotros. Cuando él no está, todos tenemos que aportar un poco más para que el equipo siga funcionando”, explicó.

Finalmente, el delantero dejó claro que Inter Miami intentará aprovechar este tramo de la temporada mientras espera el regreso de su figura. “No se trata solo de uno. Es un trabajo colectivo y todos debemos estar preparados para responder cuando faltan jugadores tan importantes como Messi y De Paul”, concluyó Suárez.

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