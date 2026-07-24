Luis Suárez defiende a Messi tras perder la final del Mundial 2026: “Es admirable lo que hizo” | VIDEO
Luis Suárez defiende a Messi tras perder la final del Mundial 2026: “Es admirable lo que hizo” | VIDEO
Por Redacción EC

Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul disfrutando de unos días de descanso tras el Mundial 2026, Luis Suárez asumió el liderazgo de Inter Miami y respondió dentro de la cancha. El delantero uruguayo marcó un doblete en la victoria por 3-2 sobre Chicago Fire por la MLS y, al finalizar el encuentro, salió en defensa del capitán argentino pese a no haber logrado ganar la Copa del Mundo.

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