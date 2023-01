Si bien en la canción de Shakira se da a entender que un reloj de la marca japonesa Casio podría llegar a ser menos que un Rolex; para muchos amantes de estos equipos es todo lo contrario. Es por ello que, a propósito de ello, en esta nota te mostraremos los 10 modelos de la firma japonesa que podrían fácilmente superar a un reloj de lujo Rolex, entre otra información que debes conocer al respecto sobre el tema.

10 RELOJES CASIO QUE SUPERARÍAN A UN ROLEX

Tras el éxito de la canción de Shakira y BZRP, en donde se menciona a la marca Casio y se compara a este producto con un Rolex, muchos de los fanáticos de esta destacaron en redes sociales que algunos modelos podrían superar fácilmente a la marca de lujo.

Estos son los 10 relojes Casio que podrían superar fácilmente a un Rolex:

Casio F-91W : Este es un reloj de pulsera digital de cuarzo, fabricado por la empresa japonesa. Fue presentado en 1989 y aún está en producción y demanda. Es popular por su simplicidad, fiabilidad y un diseño claro y sin pretensiones. El reloj está disponible en diversas variantes. Casio no publica datos de ventas del modelo, pero admite que continúa vendiéndose bien. Casio CA-53: Este es un reloj digital con calculadora incorporada fabricado por la empresa japonesa de electrónica Casio. Introducido en 1988 como sucesor del CA-50. Este equipo es famoso por aparecer en las películas de ciencia ficción estadounidenses de 1989 y 1990 Volviendo al Futuro II y Volviendo al Futuro III. Casio G-Shock : Esta es una línea de relojes diseñados para resistir el estrés mecánico, los golpes y las vibraciones. G-Shock es la abreviatura de Choque Gravitacional. Los relojes de la línea G-Shock están diseñados principalmente para actividades deportivas, militares y al aire libre; todos los G-Shock tienen una función de cronógrafo, resistencia al agua de 200 metros y una alarma, ya sea con una pantalla digital, una pantalla analógica o una combinación de pantallas analógicas y digitales. Casio DW-5600SMB-4, edición especial Mario Bros : Para los fanáticos de los videojuegos, está el Casio edición especial Mario Bros. Japón produjo, entre cientos de elementos que se convirtieron en iconos pop, a Nintendo, matriz del videojuego Mario Bros. Casio G-Shock DW5600 : Este geométrico reloj, con diseño octagonal, mantiene elementos del G-Shock clásico, sin ser tan grande. Entre las características principales destacan su resistencia al agua, hasta 200 metros; alarma multifuncional y una calidad casi indestructible. Casio MDV106 Duro : Reloj de manecillas, es uno de los más elegantes en la amplia gama de Casio. Pero no solo resalta por su belleza, sino también por su capacidad para trabajar sumergido a 200 metros bajo el agua. Casio G-Shock CasiOAK : El modelo resalta por su estilo deportivo, pero elegante, usando agujas sin números y un espacio para lo digital. Este G-Shock cuenta con resistencia de hasta 200 metros de profundidad, alarma y cronómetro, además de la siempre elogiable durabilidad. Casio AE-1200 World Time Royale : Este es un reloj digital con estilo elegante, con el modelo plateado como el más reconocido, con un mapa mundial que muestra los horarios por zonas. Su resistencia al agua es hasta los 100 metros y su batería dura 10 años. Casio A158WA : Este modelo utiliza una versión metálica en lugar de la resina tradicional para diferenciarse del F-91W, aunque mantiene los elementos principales, es decir, es digital, con alarma, calendario y resistente al agua. Casio MQ24 : Este equipo es conocido por ser uno de los más usados por el Papa Francisco, a diferencia de la mayoría de los relojes Casio este es de agujas. Otro emblema de la sencillez y durabilidad de la marca japonesa.

QUÉ GANARON LAS EMPRESAS MENCIONADAS POR LA CANCIÓN DE SHAKIRA

Según el medio de comunicación CNN en Español indican que en este tipo de casos se utiliza algo llamado la comparación desventajosa.

“Ambas marcas han mostrado su frustración. Es una oportunidad maravillosa para que las marcas se inventen una estrategia de mercadeo y aprovecharla”, explicaba un presentador del canal de televisión.

Según la experta en mercadotecnia consultada por CNN, Alin Moreno Ríos, de la Universidad Iberoamericana, todo esto “es un fenómeno”.

“La reacción en los medios es un boom. Realmente las marcas están buscando ser mencionadas en medios. Y claramente Shakira puede traer a la mesa ciertas de ella o sus productos, ella lo hace con esta intención comparativa”, explicó.

“Hoy en día la mercadotecnia ayudó mucho a las marcas. Si hacemos algo bien o mal, esto se entera al momento. Algunas marcas aprovecharon la viralidad para surgir en los reflectores. Las marcas tienen una estrategia de marketing que tienen como objetivo ponerse en la mira. Casio y Renault lo están aprovechando bien”.

QUÉ ES CASIO

Tras la reciente mención de esta marca en la canción de Shakira y BZRP, muchos se preguntan qué es lo que se debe saber sobre esta empresa.

Según la información que se encuentra en la web, la empresa Casio es una multinacional japonesa fabricante de electrónica de consumo con sede en Shibuya, Tokio, Japón.

Casio fue fundada en 1946, y en 1957 introdujo la primera calculadora compacta totalmente eléctrica. La empresa es mayormente conocida por sus calculadoras y relojes, pero también diseña y fabrica equipos de sonido, PDAs, cámaras digitales, relojes y teclados electrónicos.

SOBRE LA NUEVA CANCIÓN DE SHAKIRA Y BZRP

Más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en 12 horas y un aluvión de reacciones en redes sociales han convertido en viral la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

Publicada bajo el título “BZRP Music Session #53″, Shakira lanza en ella frases como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”.

Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Una de las reacciones más comentadas ha sido la del ‘streamer’ español Ibai Llanos, amigo y socio del futbolista, que se ha hecho a su vez viral con un vídeo en el que escucha y comenta, lleno de sorpresa e incredulidad, la letra de la canción.

“Descanse en paz Gerard Piqué”, llega a decir Llanos, que confiesa que no esperaba que las alusiones fueran tan directas.

Compañeros de profesión de Shakira también han reaccionado con emoticonos de fuego y onomatopeyas, como el español Alejandro Sanz, que ha dejado escapar un “Auuuu” en alusión a la frase en la que Shakira dice “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

Antonella Roccuzzo, esposa de Leo Messi, con la que la cantante colombiana coincidió más de una vez durante la etapa del jugador argentino en el Barcelona, ha colocado tres emoticonos de fuego junto al vídeo de la canción.

Además de aludir a Piqué, Shakira, de 45 años, incluye en la canción referencias a la nueva pareja del futbolista, Clara Chía, de 23: “tiene nombre de buena persona, clara-mente no es como suena” o “cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “yo valgo por dos de 22″.

No es el primer mensaje que Shakira lanza a Piqué después de su ruptura, el año pasado, ya que presentó dos sencillos en 2022: “Te felicito”, con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y “Monotonía”, en colaboración con Ozuna, de la misma nacionalidad.

El pasado diciembre Shakira y Piqué firmaron en un juzgado de Barcelona (España) el acuerdo que permite a la artista establecerse con los hijos de ambos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, en Miami (Estados Unidos).

Bizarrap, a sus 24 años, es uno de los productores más solicitados de la actualidad. Su última colaboración con el cantante español Quevedo, “BZRP Music Session #52″, fue uno de los grandes éxitos de 2022 y ha hecho canciones con artistas latinoamericanos como Nathy Peluso, Nicky Jam o Residente.