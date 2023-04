El domingo 2 de abril 2023, muchas personas en México amanecieron con el que sería el tan mencionado horario de verano. Esto quiere decir que tenían una hora adelantada en sus dispositivos móviles. No obstante, dichos mexicanos no tenían conocimiento que este cambio ya no se aplica en dicho país.

Estas mismas personas deben saber que pueden realizar el ajuste pertinente. Esta situación poco clara generó varias dificultades para los habitantes del país latinoamericano. Ellos manifestaron en redes sociales que llegaron antes de tiempo a realizar sus actividades laborales, por ejemplo.

El cambio de hora se dio cuando la mayoría de mexicanos dormían, pues se efectuó en la madrugada del domingo, a las 2 a.m.. En vez de eso, el reloj marcó las 3 a.m. Por esa razón, ellos no pudieron cerciorarse.

Así puedes consultar la hora exacta

Si aun mantienes la incertidumbre de no saber qué hora es en México, te contamos que puedes hacer la consulta correspondiente por Internet o por teléfono.

El Centro Nacional de Metrología (Cenam) te muestra la hora exacta y oficial del lugar desde donde consultas. Además, también puedes verificar qué hora es en otra localidad. Para hacer este proceso ingresa a este ENLACE.

Cómo consultar la hora exacta por teléfono

Los mexicanos que sean usuarios de de Telmex pueden consultar la hora exacta por medio de una llamada al 030. No importa dónde se encuentren.

Tráiler de la película "Sombras de un crimen" con Liam Neeson