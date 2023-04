Una de las figuras más entrañables del cine fue Charlton Heston, el protagonista de Ben-Hur y ‘Los 10 mandamientos’; quien sufría una penosa enfermedad que lo obligó a retirarse de la vida pública seis años antes de su muerte. ¿Cuándo y de qué murió el famoso artista que es recordado durante las celebraciones de Semana Santa por sus icónicos personajes? En esta nota te contamos todo lo que debes saber.

CUÁNDO Y DE QUÉ MURIÓ CHARLTON HESTON

Charlton Heston fue el protagonista de Ben-Hur y ‘Los 10 mandamientos’, dos cintas que se han convertido en grandes clásicos durante las celebraciones de Semana Santa.

Muchos de los seguidores de estas películas recuerdan al actor Charlton Heston por sus entrañables personajes; sin embargo, pocos conocen cuándo y de qué murió el artista.

Charlton Heston también interpretó a Rodrigo Díaz de Vivar en El Cid, y a Miguel Ángel en The Agony and the Ecstasy. Su carrera incluye además Sed de mal, de Orson Welles, y el papel del coronel Taylor en El planeta de los simios (1968) y su secuela.

Se sabe que en 2002, Charlton Heston anunció que padecía una demencia degenerativa similar a la enfermedad de Alzheimer y se retiró de la vida pública.

Charlton Heston, que escribió varios libros autobiográficos, falleció a los ochenta y cuatro años de edad en su residencia de Beverly Hills (California) el 5 de abril de 2008, acompañado por su esposa Lydia, a la que conoció en la universidad y con quien estuvo casado sesenta y cuatro años. El matrimonio tuvo un hijo, el actor Fraser Heston, y una hija adoptada, Holly Heston.

Si bien no se sabe a ciencia cierta si la demencia degenerativa similar a la enfermedad de Alzheimer fue la que ocasionó la muerte del actor Charlton Heston, mucho se especula que esta podría ser la causa de su muerte debido a que seis años antes de su partida, el artista anunció su retiro público debido a este mal que padecía.

QUÉ ES LO QUE SE DEBE SABER SOBRE BEN-HUR

Primero que nada, es importante recordar que Ben-Hur fue una película estadounidense de 1959 de los géneros épico y dramático ambientada mayormente en la provincia romana de Judea en tiempos del emperador Tiberio.

Ben-Hur fue dirigida por William Wyler y producida por Sam Zimbalist para Metro-Goldwyn-Mayer. Sus papeles principales los interpretan Charlton Heston, Stephen Boyd, Jack Hawkins, Hugh Griffith y Haya Harareet.

Ben-Hur se basa en la novela homónima escrita por Lewis Wallace en 1880. El guion lo firma Karl Tunberg, aunque el libreto incluye aportaciones de Maxwell Anderson, S. N. Behrman, Gore Vidal y Christopher Fry.

QUÉ ES LO QUE SE DEBE SABER SOBRE LA SEMANA SANTA

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, es decir, el Viernes de Dolores. La fecha de la celebración es variable: entre marzo y abril.

Sigue siendo Cuaresma hasta el atardecer del Jueves Santo, cuando da comienzo el Triduo Pascual: ese mismo día se celebra la institución de la Eucaristía en la última cena; el Viernes Santo, la crucifixión y muerte del Señor, y la noche del Sábado Santo, la Vigilia Pascual. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y las representaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.

En algunos países se ha tomado como días de asueto, lo que también le ha valido la denominación de Semana Mayor.

En gran parte del mundo existen celebraciones asociadas a la Semana Santa, algunas de ellas de un enorme interés a nivel internacional.