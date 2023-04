Una nueva colaboración entre la cantante mexicana Ángela Aguilar y el músico argentino Fito Paez viene llamando la atención de los fanáticos de ambos artistas. ¿Cómo es la canción de ambas estrellas? ¿Qué es lo que dice la letra? En esta nota te contamos todo lo que debes conocer sobre este sencillo que ha recibido mucha crítica de la opinión pública.

CÓMO ES LA CANCIÓN DE FITO PAEZ CON ÁNGELA AGUILAR

El famoso cantante Fito Paez se une nuevamente a Ángela Aguilar para poder entonar ‘Brillante Sobre el Mic’, una canción escrita por el músico argentino y lanzada en 1993 que será reestrenada con una versión nueva junto a la artista mexicana.

La canción de Fito Paez con Ángela Aguilar ya tiene un video que viene circulando en las redes sociales y en donde se puede observar que ambos cantantes bailan y cantan en un cuarto blanco con toques de color.

Además de ello, en algunas tomas del video de Fito Paez con Ángela Aguilar, los artistas se toman de las manos con fuerte familiaridad.

Al final del video promocional se anuncia la fecha del estreno: 14 de abril 2023.

‘Brillante Sobre el Mic’ es un sencillo del álbum ‘El amor después del amor’, la cual se le atribuye a la argentina Fabiana, no por escribirla, si no por inspirar al cantautor Fito Paez, por lo que la versión donde la cantan juntos, después de 26 años de haber terminado su relación, tiene gran significado no sólo para los cantantes, si no para los fanáticos del argentino.

Esta es la letra de ‘Brillante Sobre el Mic’:

Hay

Recuerdos que no voy a borrar

Personas que no voy a olvidar

Uh, uh-uh

Hay

Aromas que me quiero llevar

Silencios que prefiero callar

Uh, uh-uh

Son dos

Las caras de la luna son dos

Prefiero que sigamos, mi amor

Presos de este sol

Dejar

Amar

Llorar

El tiempo nos ayuda a olvidar

Y allá

El tiempo que me lleva hacia allá

El tiempo es un efecto fugaz

Uh, uh-uh-uh

Y hay, yeah

Hay cosas que no voy a olvidar

La noche que dejaste de actuar

Solo para darme amor

Para darme amor

Para darme amor

Ah, ah-ah

Yo vi tu corazón

Brillante sobre el mic en una mano

Y ausente de las cosas, pensaste en dejarlo y tirarlo

Junto a mí, junto a mí

Hay

Secretos en el fondo del mar

Personas que me quiero llevar

Aromas que no voy a olvidar

Silencios que prefiero callar

Mientras vos jugás

Este es el video de ‘Brillante Sobre el Mic’:

DATOS QUE SE DEBEN CONOCER SOBRE FITO PAEZ

Fito Páez es un músico, compositor, pianista, director de cine y cantante argentino; integrante de la llamada trova rosarina, que es apodado como El trovador del rock argentino y está considerado como uno de los más importantes exponentes del rock de su país y de toda Latinoamérica.

Fito Paez cuenta con más de 40 años de trayectoria solista, su obra musical está compuesta por 27 álbumes de estudio, 1 maxi sencillo, 4 álbumes en directo, 3 DVD, 12 álbumes recopilatorios y numerosas colaboraciones junto a destacados artistas internacionales. Además de su carrera como músico, ha incursionado como cineasta, guionista y novelista.

Luego de una primera etapa contracultural aclamada por la crítica, Fito Paez logró su definitivo éxito internacional en los años noventa cuando publicó los álbumes El amor después del amor (1992), Circo Beat (1994) y Abre (1999), que se convirtieron en grandes éxitos comerciales, vendiendo más de un millón de copias sólo con el primero.

Fito Paez ha logrado una gran cantidad de reconocimientos, entre los que destacan el Grammy al «Mejor álbum latino de rock o alternativo» conseguido en 2021 por su disco La conquista del espacio. Además, ocho premios Grammy Latinos. Los dos primeros los conquista en el año 2000 como «mejor cantante masculino de rock» por su álbum Abre (1999) y «Al lado del camino» como mejor canción de rock.

Entre 2007 y 2009, Fito Paez recibió tres Grammy consecutivos y en categorías diferentes: «mejor álbum de rock vocal», por El mundo cabe en una canción, «mejor álbum de cantautor del año» por Rodolfo y mejor álbum vocal pop masculino, por su disco No sé si es Baires o Madrid. También la Fundación Konex le otorgó en 1995 el Premio Konex de Platino como «mejor compositor de rock de la década en Argentina».

Luego, en 2005, Fito Paez obtuvo el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno de los «cinco mejores compositores de rock de la década», y lo obtuvo nuevamente en 2015, esta vez en la disciplina «mejor solista masculino de pop», además, en 2018 consiguió otro Latin Grammy por la categoría «mejor canción de rock» por su canción Tu vida, mi vida, de su penúltimo trabajo La ciudad liberada.

En 2020, Fito Paez vuelve a obtener dos nuevos premios Grammy Latinos como «Mejor álbum pop/rock del año» por La conquista del espacio y como «Mejor canción pop/rock del año» por “La canción de las bestias”.