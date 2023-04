Los exitosos dramas de televisión coreanos “Goblin: The Lonely and Great God” de 2016 y “My Love From The Star” de 2013 hicieron que la “primera nevada” fuera popular en toda Asia, logrando que las personas sientan distintas emociones hacia este evento. Aunque la llegada de la nieve es importante en las ficciones, lo cierto es que cuenta con una historia detrás.

La “primera nevada” es una leyenda que incluye múltiples argumentos de acuerdo a la percepción y el deseo de las personas. Aunque esto puede considerarse como una fantasía por ser parte de la historia misma de las novelas coreanas, es clave explicar que la llegada de la nieve a Corea cuenta con sus propias implicaciones culturales.

A lo largo de la estación de invierno, que empieza por el mes de noviembre y dura hasta el mes de marzo, la Península Coreana soporta las congelantes temperaturas bajo cero, que van desde los -6°C hasta los -20°C, lo que obliga a los ciudadanos a usar prendas más acogedoras. Sin embargo, dicho clima también ofrece excelentes paisajes con vistas preciosas que incitan a perderse entre la naturaleza coreana, y por consecuencia, surge una bella tradición.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA “PRIMERA NEVADA”?

La primera nevada de invierno en Corea del Sur, que tiende a llegar a finales de noviembre e inicios de diciembre, no solo representa un pronóstico climatológico para sus ciudadanos, sino que también representa el amor verdadero. De acuerdo con Korea.net, la situación sentimental de uno define cómo vivirá esta experiencia.

La teoría más significativa de la “primera nevada” explica que al pasar este momento junto a la pareja sentimental, o con la persona que más le gusta, su amor se volverá verdadero y estarán juntos por siempre. No obstante, esto no es impedimento para las personas solteras. Si uno no tiene pareja, puede aprovechar este oportunidad para confesar sus sentimientos, los cuales podrás ser correspondidos o por lo menos, rechazados con un buen humor.

Teniendo en cuenta la gran popularidad de la tradición, poco a poco se ha ido agregando nuevos significados a la “primera nevada”. Por ejemplo, algunos sugieren que si se pide un deseo en ese momento, se hará realidad; otros señalan que todas las ofensas y mentiras que se digan en esta fechas, serán perdonadas.

Actualmente, los significados de la primera nevada en Corea del Sur tiene una connotación más romántica, pero no se descarta que en años posteriores, con el desarrollo de la cultura coreana, consiga nuevas representaciones.

Por último, la primera nevada no solo sirve para disfrutar del romance, sino también para estar en compañía de la familia o los amigos, teniendo salidas en museos, palacios, parques, o restaurantes, manifestando además del amor eterno, una amistad verdadera, unión familiar y salud eterna.

Nevadas en Gyeongbokgung, Seúl | Foto: Korea.net

LOS MEJORES LUGARES PARA VER LA NIEVE EN COREA DEL SUR

Montaña Taebaeksan

Pico Cheonwangbong

Montaña Hallasan

Montaña Seoraksan

Jardín de la Calma Matutina

Plantación de té verde Boseong

Fortaleza Suwon Hwaseong

Isla Nami

Everland

Estación de esquí Vivaldi

Estación de esquí High One

Yongpyong Resort

Welli Hilli

Valle del roble

Estación de esquí de Alpensia

LOS MEJORES LUGARES PARA VER LA NIEVE EN SEÚL