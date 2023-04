La cantante mexicana Belinda volvió a ser tendencia luego que se haga público que su ex novio, el también cantante Christian Nodal, será padre, ya que su pareja, la argentina Cazzu, se encuentra en la dulce espera.

La noticia se hizo pública, luego que la intérprete argentina mostrara su pancita durante un concierto, lo cual dejó sorprendidos a sus seguidores luego de varios meses de especulaciones.

Por su parte, Belinda se presentó en un programa de espectáculos en España donde se animó a hablar sobre los peores errores que ha tenido en sus relaciones amorosas.

¿Qué hizo Belinda en el amor?

Durante el programa radial, la intérprete tuvo que sacar un papelito donde era cuestionada sobre cómo es en el ámbito romántico.

Lejos de quedarse callada, Belinda habló sin problemas sobre el tema y contó que es una mujer apasionada y completamente entregada a la pareja que tiene en el momento.

¿La mayor estupidez que hayas hecho por un hombre?, decía el papelito, a lo que dijo inicialmente: “miles, millones”.

Asimismo, dijo que es una mujer que vive completamente enamorada del amor y eso ha provocado que cometa muchos errores que le ha hecho pasar por momentos difíciles.

“Vivo enamorada del amor y siempre apuesto todo por la persona equivocada, eso es algo que ojalá que cambie; pero yo soy, lo doy todo, siempre doy mi 100 por ciento. Cuando esa persona no está dando lo mismo yo soy súper aferrada”, manifestó.

Finalmente, la cantante aplastó con las manos el papel y bastante enojada mientras volvía a hacer la pregunta sobre lo más ‘tonto’ que habría hecho en nombre del amor para finalmente aventar dicho papel y gritar.

“Cuéntanos la mayor estupidez que has hecho por un hombre... entregarme al 100 por ciento... ¡adiós!”.

Belinda se confiesa en el amor

Esta no es la primera vez que Belinda habla sobre sus experiencias en el terreno amoroso. Como se recuerda, en julio del año pasado, unos meses después de que se confirmara su ruptura con Christian Nodal, Belinda admitió haberse equivocado en su noviazgo.

“¿Te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu intimidad sentimental en los medios?”, preguntó Vogue España a la cantante, a lo que ella respondió: “Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema (su relación) como lo expuse”, confesó.