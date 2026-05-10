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Los daños sufridos por el barco operado por la naviera de Corea del Sur HMM tras el impacto del 4 de mayo de dos objetos voladores no identificados dentro del estrecho de Ormuz. (EFE/ Ministerio De Exteriores De Corea Del Sur).
Los daños sufridos por el barco operado por la naviera de Corea del Sur HMM tras el impacto del 4 de mayo de dos objetos voladores no identificados dentro del estrecho de Ormuz. (EFE/ Ministerio De Exteriores De Corea Del Sur).
/ Ministerio de Exteriores de Corea del Sur
Por Agencia EFE

Seúl concluyó que la explosión registrada el pasado 4 de mayo en un buque operado por una naviera de Corea del Sur en el estrecho de Ormuz fue causada por el “impacto externo” de dos objetos voladores no identificado, informó este domingo el Ministerio de Exteriores.

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