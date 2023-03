El pasado martes 21 de marzo, las redes se llenaron de críticas hacia la cantante Chaeyoung, integrante de TWICE, debido a unas polémicas fotos que subió a su cuenta de Instagram.

La surcoreana se llevó una gran sorpresa cuando fue acusada de fomentar odio en su perfil. Tras la denuncia, rápidamente salió a aclarar que todo se trató de un malentendido.

Todo empezó porque ella había publicado unas fotografías donde vestía con un polo en el que tenía estampado una esvástica con una inclinación de 45 grados, símbolo que está altamente censurado, ya que fue usado por los alemanes en la época del nazismo.

La polémica imagen que subió Chaeyoung a su cuenta de Instagram. | Foto: @chaeyo.0 / Instagram

Por supuesto, como mencionamos antes, Chaeyoung se pronunció al respecto y aseguró que ella no tenía idea de que el símbolo tenía ese significado. De igual manera, pidió las disculpas respectivas y eliminó su publicación.

UN DOBLE SIGNIFICADO

Tras el error de la cantante, los fanáticos no tardaron en salir a defenderla y demostraron que en la cultura asiática, la misma esvástica, aunque sin inclinación, tiene un significado totalmente diferente. En este caso, uno religioso.

Así que, tal y como afirma Music Mundial, no es difícil de creer que la integrante de TWICE sí sufrió una pequeña confusión y que sus disculpas al público fueron bastante sinceras.

¿QUÉ DIJO CHAEYOUNG?

“Hola, soy Chaeyoung de TWICE. Me disculpo sinceramente con respecto a la publicación de Instagram. No reconocí correctamente el significado de la esvástica inclinada en la camiseta que llevaba”, empezó diciendo su mensaje.

“Me disculpo profundamente por no revisarlo a fondo, causando preocupación. Pondré absoluta atención en el futuro para evitar que cualquier situación similar vuelva a ocurrir. Sinceramente me disculpo de nuevo”, concluyó.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA FOTO

Como habrán notado algunas fanáticas, Chaeyoung es fan de la banda inglesa Six Pistols, y en el polo en cuestión tenía un retrato de uno de sus miembros, Sid Vicious, un ícono punk de los 70.

Precisamente, este artista era reconocido por generar polémicas, ya que le gustaba mostrar símbolos ofensivos en sus vestimentas. Entonces, lastimosamente la camiseta que usaba la idol tenía una esvástica con inclinación de 45 grados.