Cada año, el Black Friday llega acompañado de descuentos, promociones y anuncios que buscan atraer a los consumidores. Aunque muchas personas esperan esta fecha para encontrar productos a precios más bajos, también pueden terminar comprando artículos que no necesitaban o gastando más de lo previsto. Detrás de estas campañas existen estrategias basadas en la neurociencia y la psicología del comportamiento que influyen en nuestras decisiones y aprovechan las emociones para impulsar el consumo. Los mensajes de urgencia, las ofertas limitadas y los precios aparentemente irresistibles pueden hacer que dejemos de analizar una compra. A continuación, te contamos cómo funciona la psicología del Black Friday, qué estrategias utilizan los comercios y cómo evitar gastos innecesarios.

¿POR QUÉ EL BLACK FRIDAY NOS IMPULSA A COMPRAR?

El psicólogo Daniel Kahneman identificó dos sistemas de pensamiento que intervienen en nuestras decisiones. El primero funciona rápidamente y responde a las emociones, mientras que el segundo requiere más tiempo y permite evaluar las situaciones de manera racional.

Durante el Black Friday, los anuncios llamativos, las promociones y los mensajes de urgencia pueden favorecer las respuestas impulsivas. Esto provoca que algunas personas prioricen conseguir una oferta antes que preguntarse si realmente necesitan el producto.

¿CÓMO INFLUYEN LA ESCASEZ Y EL MIEDO A PERDER UNA OFERTA?

Las tiendas utilizan mensajes como “últimas unidades” o “varias personas están viendo este artículo” para generar presión sobre los compradores. Esta estrategia aprovecha el efecto de escasez, que hace que valoremos más aquello que parece difícil de conseguir.

Un experimento del psicólogo Stephen Worchel, de la Universidad de Virginia, demostró que las personas consideraban más atractivas unas galletas cuando quedaban pocas, pese a que eran iguales a las que había en abundancia.

Los cronómetros y las ofertas con vencimiento cercano también despiertan el FOMO, conocido como el miedo a quedarse fuera de una oportunidad. Así, podemos terminar comprando rápidamente por temor a perder una promoción.

¿POR QUÉ NOS ATRAE MÁS EL DESCUENTO QUE EL PRODUCTO?

La investigadora Kristina Durante, de la Universidad de Rutgers, explica que desear algo no significa necesariamente disfrutarlo. La dopamina participa en la expectativa de conseguir una recompensa, como encontrar una oferta, pero no garantiza que el producto nos satisfaga después de comprarlo.

Asimismo, Alexander Genevsky, de la Universidad Erasmus de Róterdam, estudió cómo influye la satisfacción de sentir que pagamos menos de lo esperado. Por eso, algunas personas compran motivadas por el ahorro aparente y no por la utilidad del artículo. Las modalidades de pago diferido también pueden facilitar estos gastos al reducir la sensación inmediata de desembolsar dinero.

¿QUÉ ESTRATEGIAS UTILIZAN LAS TIENDAS PARA VENDER MÁS?

Algunas plataformas recurren a los patrones oscuros, mecanismos de diseño que buscan orientar las decisiones de los usuarios. Entre ellos destacan:

Cargos adicionales: incorporan garantías o accesorios que deben retirarse manualmente. Botones engañosos: dificultan encontrar las opciones para rechazar servicios o suscripciones. Precios de referencia: muestran costos anteriores elevados para aparentar mayores descuentos. Efecto señuelo: presentan alternativas poco atractivas para favorecer la elección de otra más costosa.

¿CÓMO EVITAR LAS COMPRAS IMPULSIVAS?

Para controlar los gastos durante esta temporada, los especialistas recomiendan:

Reconocer las necesidades reales: piensa si querías comprar el artículo antes de conocer la promoción.

piensa si querías comprar el artículo antes de conocer la promoción. Comparar precios: revisa diferentes tiendas y no te guíes únicamente por los porcentajes de descuento.

revisa diferentes tiendas y no te guíes únicamente por los porcentajes de descuento. Esperar 24 horas: deja pasar un día antes de confirmar la compra para evaluar si realmente vale la pena.

deja pasar un día antes de confirmar la compra para evaluar si realmente vale la pena. Evitar comprar por estrés: si atraviesas un mal momento, aléjate temporalmente de las aplicaciones y páginas de compras.

Así podrás aprovechar las ofertas sin comprometer tu presupuesto.

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