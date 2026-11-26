La temporada de descuentos de fin de año está cada vez más cerca y millones de consumidores se preparan para aprovechar las promociones del Black Friday y el Cyber Monday. Aunque ambas jornadas suelen concentrar importantes ofertas, no todos los productos tendrán sus mayores rebajas en la misma fecha. Según las proyecciones de Adobe Digital Insights, algunas categorías alcanzarán descuentos más atractivos el próximo viernes, mientras que otras tendrán mejores precios el siguiente lunes. Por ello, conocer qué día conviene comprar cada artículo puede ayudarte a organizar tus gastos y evitar pagar de más. Descubre cuáles serán las fechas más convenientes para adquirir televisores, ropa, juguetes, celulares y computadoras, además de las recomendaciones para aprovechar estas campañas.

¿QUÉ DÍA TENDRÁ LOS PRECIOS MÁS BAJOS EN 2026?

La fecha dependerá del tipo de producto que busques. Las estimaciones de Adobe Digital Insights identifican al Black Friday como la mejor jornada para comprar artículos del hogar, ropa y juguetes. En cambio, el Cyber Monday concentrará las mayores rebajas tecnológicas.

Estos son los descuentos previstos:

Black Friday | Viernes 27 de noviembre:

Juguetes: hasta 29%.

Televisores: hasta 23%.

Ropa: hasta 23%.

Electrodomésticos: hasta 18%.

Muebles: hasta 18%.

Cyber Monday | Lunes 30 de noviembre:

Electrónicos: hasta 30%.

Computadoras: hasta 23%.

¿CUÁNTO DINERO SE GASTARÁ DURANTE EL BLACK FRIDAY Y CYBER MONDAY?

Las compras por internet tendrán un papel importante durante estas campañas. Adobe estima que el Black Friday generará 12.900 millones de dólares en ventas digitales, un aumento del 9,2% respecto a 2025.

Por su parte, el Cyber Monday alcanzaría los 15.100 millones de dólares, con un crecimiento proyectado del 6,2%. En conjunto, los cinco días comprendidos entre Acción de Gracias y el lunes de descuentos representarían 47.500 millones de dólares en operaciones digitales, un 7,4% más que el año anterior, según informa Tiempo Latino.

¿CUÁNTAS PERSONAS APROVECHARÁN LAS OFERTAS?

La Federación Nacional de Minoristas (NRF) calcula que 182,7 millones de personas comprarán durante este periodo, una cifra menor a los 186,9 millones registrados en 2025.

El Black Friday seguirá siendo el favorito, pues aproximadamente 126 millones de consumidores planean realizar compras ese día. De ellos, el 67% contempla visitar tiendas físicas y el 89% utilizará plataformas digitales.

¿QUÉ DEBES REVISAR ANTES DE COMPRAR EN CUOTAS?

Una alternativa que continúa ganando terreno es el sistema de “compra ahora y paga después”, conocido como BNPL. Adobe proyecta que este mecanismo movilizará US$ 21.300 millones durante noviembre y diciembre, un 6,6% más que en 2025.

Antes de utilizarlo, considera estas recomendaciones:

Comprueba las fechas establecidas para cancelar cada cuota. Revisa si existen penalidades o cobros adicionales por retrasarte. Evita acumular demasiados financiamientos al mismo tiempo. Calcula cuánto tendrás que pagar en enero para no comprometer tu presupuesto.

Estas precauciones son importantes porque varias compras pequeñas pueden convertirse en una deuda considerable al acumularse.

¿CÓMO EVITAR GASTAR MÁS DURANTE ESTA TEMPORADA?

Para aprovechar las promociones, establece un presupuesto, compara precios entre establecimientos y verifica las condiciones de devolución.

Estas medidas cobran importancia porque más de la mitad de los consumidores planea modificar sus gastos navideños debido a los precios elevados, según un sondeo de Bain & Company.

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