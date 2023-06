Comunicado de She Is

La Fundación SHE IS, una organización sin ánimo de lucro internacional colombiana, se destaca por promover programas de alto impacto para mujeres y niñas en extrema vulnerabilidad, contribuyendo a reducir las brechas de equidad de género. Con 7 años y medio de operación, ha sido reconocida en 22 países y ha beneficiado a 17,400 mujeres y 530 niñas en Latinoamérica. La fundación está afiliada a La Red Latinoamericana de Cumplimiento, una entidad que vela por la ejecución transparente y ética de nuestros procesos.

Esto nos ha llevado a trabajar con grandes empresas e inversores sociales en 6 países, convirtiéndonos recientemente en una de las fundaciones de mayor impacto y mejores prácticas de gobernanza corporativa en Latinoamérica. Actualmente, tenemos presencia en 6 países, con HQ en Colombia y operaciones en Perú, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos.

En Perú, la Fundación SHE IS cuenta con un equipo de profesionales comprometidos que trabajan bajo las normas y directrices de la organización, liderado por la Directora Perú- PhD ( c ) Liz Quispe Santos. En el 2022, ejecutamos con éxito el programa pionero en este país llamado “Ella es astronauta”. Este programa, desarrollado en conjunto con el Space Center de la NASA y aliados globales, tiene como objetivo beneficiar a niñas en situación de extrema vulnerabilidad mediante la promoción de programas STEAM en Latinoamérica.

Hemos llevado a cabo esta iniciativa de manera transparente durante 3 años, beneficiando a 125 niñas, otorgando más de 16 becas universitarias y contando con el apoyo de valiosos aliados y sponsors que respetan y respaldan nuestra organización. En el 2022, la primera misión de “Ella es astronauta” en Perú llevó a 14 niñas, las cuales han completado el programa y continúan su proceso legal bajo todos los protocolos de seguridad y alianzas establecidas.

En este sentido, nos dirigimos a la opinión pública, los gobiernos regionales y los medios de comunicación para informar que la Fundación SHE IS, en cumplimiento de sus principios y código de ética, no tiene ninguna relación con la organización NETHUMAN, ONG APFAS ni su licenciada Cynthia Palomino, representante de dicha organización.

Nunca hemos tenido relación alguna más allá de denunciar el plagio de nuestro programa lanzado por esta organización en enero de 2023 con el nombre “Yo soy astronauta”, presentado en sus páginas web y comunicados la misma metodología, redacción y estructura del programa.

Dado que esta organización desconoce los principios de transparencia y ha generado confusión en el país con respecto a nuestros aliados y la prensa, ha incurrido en diversas faltas internacionales de ética, propiedad intelectual, uso indebido del buen nombre, entre otras. La Fundación SHE IS hace un llamado a las organizaciones o personas inescrupulosas que utilizan nuestro nombre para fines comerciales a que sigan los procedimientos legales correspondientes y cesen cualquier acción que involucre a nuestra organización.

Desde enero, cuando notificamos a la organización sobre esta grave falta, su respuesta inmediata fue cambiar el nombre de su programa por “Rocket Girls” Expedición Sororidad. Sin embargo, en sus medios digitales, redes sociales y página web aún se puede encontrar una réplica del proyecto, violando los derechos de propiedad intelectual establecidos por la legislación peruana, en específico la Ley de Propiedad Industrial y Comercial, Decreto Legislativo Nº 823, al utilizar nuestro nombre en comunicados de prensa relacionados con esta acción.

En este contexto, destacamos los siguientes artículos:

Artículo 208º - La protección que la presente Ley le otorga a los nombres comerciales consistirá:

a) En la prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o semejante a otro adoptado y usado por otra persona, siempre que exista riesgo de confusión o asociación.

b) En la prohibición de usar o registrar un signo cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial de un nombre comercial anteriormente adoptado y usado por otra persona, siempre que pueda producirse un riesgo de confusión o asociación.

Artículo 209º - Las acciones de protección al nombre comercial, se encuentre o no registrado, se tramitarán de conformidad con las normas contenidas en el Título XVI de la presente Ley.

c) Cualquier otra práctica que pudiera inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto o servicio

La organización Nethuman – ONG APFAS tiene la obligación de retirar cualquier mención que nos involucre, ya que ha incurrido en diversas faltas éticas, falta de transparencia, confusión, uso indebido de nuestra reputación y nombre, y copia de la metodología utilizada en nuestros proyectos en Perú.

Queremos aclarar tanto a la opinión pública como a la prensa que la Fundación SHE IS ha seguido los canales regulares para actuar de acuerdo con nuestro código de ética, políticas de cumplimiento y políticas anticorrupción. Estas políticas están disponibles en nuestra página web. No tenemos ninguna relación con la mencionada organización, a la cual hemos notificado en repetidas ocasiones sobre las faltas cometidas desde enero de este año. Como se menciona en sus 16 comunicados de prensa, la selección de niñas no forma parte del programa “Ella es astronauta” de la Fundación SHE IS.

Además, queremos dejar en claro que la Expedición Sororidad no forma parte ni es organizada por la Fundación SHE IS. No llevamos a cabo ningún proceso de selección en este momento, ya que las niñas de la segunda misión del 2023 ya fueron seleccionadas en marzo. El uso inescrupuloso de nuestro nombre sin nuestro consentimiento nos exime de cualquier responsabilidad, acción u omisión por parte de esta organización en las regiones mencionadas.

Exigimos a NETHUMAN – ONG APFAS y a su representante que dejen de utilizar nuestra fundación y su nombre, así como de crear programas que generan confusión con fines mediáticos y comerciales que puedan perjudicar nuestro buen nombre. Con el objetivo de hacer cumplir las leyes peruanas y nuestro código de ética, la Fundación SHE IS seguirá los procedimientos legales correspondientes en estas actuaciones.

Antes de concluir, queremos reflexionar sobre la importancia de la transparencia en la gestión, financiación y uso del nombre en el ámbito público por parte de las fundaciones. Nuestro propósito debe ser generar un impacto social positivo, evitando cualquier acto de corrupción, promoviendo el interés común y actuando de manera ética, siempre velando por el bienestar de nuestras comunidades. Debemos unirnos y actuar con claridad y propósito, siguiendo los canales regulares que beneficien a millones de niñas en todo el mundo.

Asimismo, queremos aclarar a la prensa de estas regiones que el programa que ha causado confusión para atraer medios y patrocinadores no forma parte de nuestras líneas de acción . SHE IS siempre busca colaborar con organizaciones que compartan nuestros principios éticos y buena fe, y que se adhieran a las leyes nacionales de cada región para beneficiar a más niñas. Lamentamos si esto ha causado confusión o expectativas en los gobiernos municipales, las niñas y las empresas debido al uso de nuestro nombre y nuestra fundación para dar validez a un programa que no forma parte de nuestra organización y del cual hemos notificado a la organización responsable de sus faltas en diversas ocasiones.

Desde SHE IS seguiremos trabajando incansablemente por nuestras niñas y las generaciones futuras dentro del marco legal, junto a nuestros valiosos aliados en este país como la Embajada de Estados Unidos en Perú, ONU Mujeres, entre otros.